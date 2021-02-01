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ПОЛИТИКА

СМИ назвали имя главного администратора "Легитимного", "Резидента" и еще 10 Telegram-каналов, которыми управляют спецслужбы РФ

СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети российских спецслужб, которая пыталась влиять на ситуацию в Украине при помощи ряда Telegram-каналов. По данным "Думской", одессит, администрировавший 12 известных в Украине Telegram-каналов, – Артем Давидченко, который находится в розыске в Украине с 2014 года.

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Давидченко, по данным СБУ, находится в Приднестровье
Давидченко, по данным СБУ, находится в Приднестровье
Фото: dumskaya.net

Главным администратором сети Telegram-каналов, которыми, по данным Службы безопасности Украины, руководят спецслужбы России, вероятно, является Артем Давидченко – младший брат лидера запрещенной в Украине организации "Молодежное единство" Антона Давидченко.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщила "Думская"

В СБУ фамилии администратора не называли, но сообщали, что одессит Артем Д. – один из организаторов массовых беспорядков во время одесского Антимайдана – лично администрирует 12 Telegram-каналов ("Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live"), общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов.

По данным СБУ, агентурная сеть российских спецслужб пыталась влиять на ситуацию в Украине при помощи ряда Telegram-каналов, в том числе этих 12-ти.

Согласно базе данных Министерства внутренних дел Украины, Артема Давидченко разыскивают с июня 2014 года. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 293 и ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (групповое нарушение общественного порядка и организация и участие в массовых беспорядках, которые привели к гибели людей). По данным СБУ, он находится в Приднестровье. 

В релизе СБУ сообщалось, что сотрудники украинской спецслужбы также задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщили о подозрении госизмене. 

Антон Давидченко в Facebook накануне написал, что несколько его родственников, в том числе мать и жена брата перестали выходит на связь. "Думская" предполагает, что родственницы Давидченко – и есть те женщины, которых задержали по подозрению в госизмене. 

Нардеп Алексей Гончаренко рассказывал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что Антон Давидченко был лидером сепаратистов в Одессе

"3 марта [2014 года] они пытались через сессию Одесского облсовета провести решение о референдуме. То есть абсолютно крымский сценарий: "хунта", "референдум" и так далее. Они штурмовали облсовет. И тогда мы с коллегами и единомышленниками физически выгнали из зала облсовета... Есть такой Антон Давидченко. Он был лидером сепаратистов. Мы его выгнали и защищали облсовет физически. То есть тогда этот сценарий не прошел", – говорил Гончаренко. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Одесса, Антимайдан, Приднестровье, сепаратисты, спецслужбы, Telegram
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