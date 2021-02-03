ВСУ: Telegram-каналы "НачШтаба" и "Дежурный ООС" – это российские проекты

В Вооруженных силах Украины заявляют, что российские спецслужбы создают площадки в интернете для распространения фейков о ВСУ, сбора информации о них для дальнейшей дискредитации украинских военнослужащих и ВСУ в целом.

В ВСУ напомнили, что Telegram согласился предоставлять спецслужбам России данные пользователей, которые в РФ подозреваются в терроризме Фото: depositphotos.com

Пресс-служба Вооруженных сил Украины сообщает, что Telegram-каналы "НачШтаба" и "Дежурный ООС" – это российские проекты, которые не имеют никакого отношения к украинским военным.

"Специальные площадки в мессенджерах создаются российскими спецслужбами для распространения фейков о ВСУ, сбора информации о них для дальнейшей дискредитации украинских военнослужащих и ВСУ в целом", – говорится в сообщении.

Самые известные из таких платформ, по данным пресс-службы, – это Telegram-каналы "НачШтаба" и "Дежурный ООС". Это, подчеркивают в Вооруженных силах, российские проекты, не имеющие отношения к ВСУ.

В ВСУ напомнили, что в 2018 году мессенджер Telegram дал согласие предоставлять спецслужбам России по решению суда данные пользователей, которые в РФ подозреваются в терроризме. Эти данные включают не только IP-адреса, но и номера телефонов, доступ к сообщениям в чатах.

Указанные каналы, по данным ВСУ, созданы и ведутся на украинском языке для введения в заблуждение пользователей.

"Теlegram-канал "НачШтаба" позиционируется как площадка, где украинские военнослужащие могут поделиться тем, что "наболело". В сетевых обсуждениях подробностей военной службы могут фигурировать данные о местах дислокации воинских частей, численность и состав подразделений, состояние техники, вооружения и тому подобное. Именно эта информация для противника "на вес золота", – отмечается в заявлении.

Также в ВСУ пояснили, что ряд российских и пророссийских СМИ, лидеры мнений в оккупированной части Донбасса активно рекламируют "НачШтаба" и "Дежурный ООС", что еще раз доказывает принадлежность и направленность этих ресурсов.

"Мы напоминаем, что это враждебные проекты, и призываем пользователей мессенджеров потреблять информацию ответственно и коммуницировать безопасно", – говорится в заявлении.

У канала "НачШтаба" более 26 тыс. подписчиков, у "Дежурный ООС" – более 5 тыс.

1 февраля в СБУ заявили, что раскрыли масштабную агентурную сеть, которая пыталась влиять на ситуацию в Украине, занималась размещением материалов в Telegram-каналах по заказу спецслужб РФ.

По данным "Думской", главным администратором этой сети является Артем Давидченко – младший брат лидера запрещенной в Украине организации "Молодежное единство" Антона Давидченко.