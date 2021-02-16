СБУ объявила подозрение Шарию в госизмене. Он – поблагодарил

Украинскому блогеру Анатолию Шарию сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: о государственной измене и нарушение равноправия граждан. Об этом 16 февраля сообщила Служба безопасности Украины.
"По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", – говорится в сообщении.
СБУ установила, что "в интервью и выступлениях Шария присутствуют факты его подрывной деятельности против Украины".
"Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций", – объяснили в СБУ.
В частности, Шария обвиняют в дискредитации украинской государственной политики, умышленном и целенаправленном распространении манипулятивной, искаженной информации о правительственных инициативах и событиях на востоке страны.
"Целью было – обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов", – подчеркнули в Службе безопасности Украины, добавив, что противоправные действия Шария активно использовали российские СМИ.
СБУ вызвала Шария на допрос 22 февраля. Вызов на допрос опубликован на сайте спецслужбы.
Шарий отреагировал на предъявление подозрения в Facebook.
"Благодарю СБУ за предъявление подозрения путем публикации пропагандистского ролика в [сообщение СБУ в Telegram] телеграм по статье "Государственная измена". Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня – чистая политика", – написал он.
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