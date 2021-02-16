СБУ объявила подозрение Шарию в госизмене. Он – поблагодарил

Следователи Службы безопасности Украины подозревают гражданина Украины Анатолия Шария в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и по заказу иностранных структур.

Украинскому блогеру Анатолию Шарию сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: о государственной измене и нарушение равноправия граждан. Об этом 16 февраля сообщила Служба безопасности Украины.

"По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", – говорится в сообщении.

СБУ установила, что "в интервью и выступлениях Шария присутствуют факты его подрывной деятельности против Украины".

"Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций", – объяснили в СБУ.

В частности, Шария обвиняют в дискредитации украинской государственной политики, умышленном и целенаправленном распространении манипулятивной, искаженной информации о правительственных инициативах и событиях на востоке страны.

"Целью было – обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов", – подчеркнули в Службе безопасности Украины, добавив, что противоправные действия Шария активно использовали российские СМИ.

СБУ вызвала Шария на допрос 22 февраля. Вызов на допрос опубликован на сайте спецслужбы.

Скриншот: ssu.gov.ua

Шарий отреагировал на предъявление подозрения в Facebook.

"Благодарю СБУ за предъявление подозрения путем публикации пропагандистского ролика в [сообщение СБУ в Telegram] телеграм по статье "Государственная измена". Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня – чистая политика", – написал он.

Новость обновляется...