ГОРДОН
 
 
Ольга Айвазовская
Ольга Айвазовская

Глава правления гражданской сети "Опора".


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Ликвидация партии Шария из-за объявления ему подозрения не предусмотрена законодательством

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К вопросу о перспективах партии, неофициальному лидеру которой было объявлено подозрение в государственной измене.

Статья 37 Конституции Украины: "Образование и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, запрещаются".

Закон Украины "О политических партиях" предусматривает, что в судебном порядке Минюст может инициировать запрет политической партии в случае нарушения требований относительно ее деятельности, установленных Конституцией Украины.

Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вручение подозрения не является тем же, что и обвинительный приговор.

Соответственно, на вопросы журналистов, которые уже начали поступать, и общественности: автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. Во внесудебном порядке ликвидация структуры из-за вручения подозрения ее лидеру, даже по серьезному преступлению, не предусмотрена законодательством.

Значит, будем следить за событиями.

Источник: Aivazovska Olga / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: конституция, Ольга Айвазовская, Минюст, Анатолий Шарий, закон, подозрение, Партия Шария
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