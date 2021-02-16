Ликвидация партии Шария из-за объявления ему подозрения не предусмотрена законодательством

К вопросу о перспективах партии, неофициальному лидеру которой было объявлено подозрение в государственной измене.

Статья 37 Конституции Украины: "Образование и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, запрещаются".

Закон Украины "О политических партиях" предусматривает, что в судебном порядке Минюст может инициировать запрет политической партии в случае нарушения требований относительно ее деятельности, установленных Конституцией Украины.

Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вручение подозрения не является тем же, что и обвинительный приговор.

Соответственно, на вопросы журналистов, которые уже начали поступать, и общественности: автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. Во внесудебном порядке ликвидация структуры из-за вручения подозрения ее лидеру, даже по серьезному преступлению, не предусмотрена законодательством.

Значит, будем следить за событиями.

Источник: Aivazovska Olga / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.