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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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После подозрения Шарию нужно запретить его партию и требовать от YouTube закрытия его канала

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Браво Службе безопасности Украины!

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий получил подозрение в государственной измене. Теперь следующим шагом нужно запретить его партию и обратиться к YouTube с требованием закрыть канал пророссийской лжи против Украины. Аналогичные обвинения в соучастии должны касаться и всех связанных с ним лиц. И его кандидатов типа адвоката российской агентуры и "беркутов" Рыбина к выборам допускать теперь тоже нельзя.

Решение СБУ отвечает государственным интересам, только уважение за это. Я бы еще сослался в сообщении на детальное расследование фейков Шария 2014 года, когда он сознательно вел информационную войну против украинской армии, всеми силами скрывал факты российской агрессии, помогал тем самым агрессии против Украины, и даже уничтоженные российские танки и российских наемников выдавал за донецких шахтеров и жертв гражданской войны.

Шарий много раз пытался оболгать и "Цензор.НЕТ", вот "Украинский милитаристский портал" разобрал эти эпизоды.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, СБУ, Украина, пропаганда, Юрий Бутусов, расследование, Анатолий Шарий, обвинение
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