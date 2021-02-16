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Партия Шария зарегистрирована на другого Шария – СБУ

В спецслужбе подчеркивают, что проверяют причастность Виктора Шария к противоправной деятельности блогера и политика Анатолия Шария, но речь о его задержании не идет.

Анатолий Шарий заявил, что "СБУ и МВД задержали опаснейшего преступника Виктора Шария"
Анатолий Шарий заявил, что "СБУ и МВД задержали опаснейшего преступника Виктора Шария"
Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Партия Шария формально зарегистрирована не на блогера Анатолия Шария, которому объявили о подозрении в госизмене, а на гражданина Виктора Шария. Об этом 16 февраля СБУ сообщила в комментарии "РБК-Украина".

В СБУ прокомментировали опубликованное сегодня в Telegram-канале Анатолия Шария видео с титром "Днепр оперативный". 

В описании под кадрами блогер утверждал, что на нем происходит "задержание СБУ и МВД опаснейшего преступника Виктора Шария, чья вина заключается в том, что он рассказал, как СБУ с террористической организацией "Нацкорпус" угрожали ему и вынуждали подать иск на Партию Шария".

В СБУ отметили, что ролик не имеет ничего общего с Виктором Шарием, и подчеркнули, что задерживать его не собираются.

"Сегодня СБУ проводит следственные действия с Виктором Шарием, но о задержании речь не идет. Сейчас сотрудники спецслужбы проверяют его причастность к противоправной деятельности Анатолия Шария", – рассказали в спецслужбе.

В октябре 2020 года в пресс-службе Окружного административного суда Киева заявляли, что Виктор Шарий обратился в ОАСК с требованием запретить деятельность Партии Шария, так как "использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия". В обращении истец отмечал, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов.

16 февраля Анатолию Шарию объявили о подозрении в государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Если он не явится на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля, его объявят в розыск.

В 2012 году Шарий покинул Украину, укрываясь от уголовного преследования. В том же году получил политическое убежище в Литве. С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть.

Теги: СБУ, Анатолий Шарий, задержание, подозрение, Партия Шария
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