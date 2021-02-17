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Через три недели после введения санкций. На кнопке NewsOne появился новый канал

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". 17 февраля издание "ГОРДОН" узнало, что на месте NewsOne у некоторых пользователей спутникового телевидения начал выходить в эфир региональный канал "Перший незалежний".

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ZIK, NewsOne и "112 Украина" у украинцев по-прежнему заблокированы
ZIK, NewsOne и "112 Украина" у украинцев по-прежнему заблокированы
Фото: depositphotos.com

17 февраля у некоторых пользователей спутникового телевидения вместо заблокированного канала NewsOne в эфир вышел телеканал "Перший незалежний". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Телеканал транслируют вместо NewsOne на спутнике Astra 4A, в то же время на спутнике Astra 4.8E все три канала заблокированы, а "Перший незалежний" транслируют в тестовом режиме на отдельной частоте, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в редакции.

У клиентов медиасервиса Megogo каналов нет в списке, у абонентов Triolan TV на месте этих каналов появилось уведомление о санкциях, они заблокированы. У тех, кто пользуется Т2, транслировали только ZIK, он тоже заблокирован.

Информационный канал "Перший незалежний" получил лицензию на спутниковое вещание в январе 2020 года, писал "Детектор медиа". Во время заседания Нацсовета его представили как первый региональный информационный канал. Лицензиатом стало ООО "Тайм медиа". Его владелец и руководитель Роман Любицкий – генеральный директор львовской телекомпании НТА и медиахолдинга "Вголос", в прошлом он был директором телеканала ZIK, отмечало издание.

Медиахолдинг "Вголос", по данным "Детектор медиа", связывают со львовским бизнесменом, экс-нардепом от "Свободы" Игорем Кривецким.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Козак приобрел ZIK летом 2019-го.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: телевидение, лицензия, 112 Украина, ZIK, NewsOne
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