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ПОЛИТИКА

Билецкий призвал запретить ОПЗЖ и принять закон о коллаборантах

Украина ожидает с нетерпением следующих шагов власти по борьбе с прямыми агентами Кремля, но за две недели со дня введения санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Тараса Козака никаких новых шагов власть не предприняла, заявил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

 
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Андрей Билецкий: Появляются слухи о том, что власть находится в каких-то сделках и в договоренностях с Медведчуком
Андрей Билецкий: Появляются слухи о том, что власть находится в каких-то сделках и в договоренностях с Медведчуком
Фото: nackor.org

Лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий выступил с требованием запретить партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" и принять закон о коллаборантах, а также запретить вещание телеканалов NewsOne, "112 Украина" и Zik, которые связывают с нардепами от ОПЗЖ Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком. Об этом говорится в обращении, опубликованном на канале политика в YouTube.

"Прошло почти две недели с момента принятия решения СНБО о санкциях против телеканалов Медведчука – Козака. Вся Украина ожидает с нетерпением следующих шагов власти по борьбе с прямыми агентами Кремля. Но за две недели почему-то мы этих шагов не увидели. Наоборот, появляются слухи о том, что власть находится в каких-то сделках и в договоренностях с Медведчуком. Все это мы уже видели при предыдущей власти, когда активные действия против пятой колонны неожиданно заканчивались, а кто-то из власть имущих становился богаче. Медведчук в это время спокойно оставался в политическом и медийном пространстве нашей страны", – заявил Билецкий.

По его словам, Медведчук – это "не только медийное зло", так как на последних местных и парламентских выборах в списках ОПЗЖ было пять человек, ранее подозревавшихся в сепаратизме и терроризме.

"То есть это и были обычные сепаратисты и террористы, которых Медведчук уже сейчас привел к власти в Украине. Представьте: 104 млн бюджетных гривен, наших с вами денег, которые будут потрачены в 2021 году на поддержку так называемой партии ОПЗЖ. То есть эти деньги будут потрачены на прямую пропаганду того самого сепаратизма и терроризма, на прямую пропаганду российского нарратива в украинском информационном пространстве", – сказал политик.

Он отметил, что "Национальный корпус" обратился к президенту Украины, Верховной Раде и СНБО с требованием предпринять связи с этим ряд шагов.

"Это запрет на вещание так называемых каналов NewsOne, "112 Украина" и Zik в любом формате. Второе – это реальные уголовные дела против Медведчука, Козака и их приспешников, что должны превратиться в реальные сроки, которые они получат. Третье – это запрет так называемой ОПЗЖ, по принципу запрета Коммунистической партии или Партии регионов в Украине. И четвертое – принятие закона о коллаборантах, с которым давно ознакомлен офис президента Украины, время которого настало. Того закона, который поставит шлагбаум, поставит крест на желаниях пятой колонны в любом формате – политическом или медийном – возродиться в нашей стране. Пока мы будем добиваться этих шагов, мы не должны сидеть сложа руки. Мы не должны спокойно смотреть на то, как пятая колонна существует и создает боевые отряды, уничтожает нашу страну изнутри", – заявил Билецкий.

Политик призвал блокировать "пятую колонну по всей территории Украины".

"Я обращаюсь к каждому патриоту, ко всем патриотическим организациям: нужно объединиться, так, как мы это сделали в 2014 году, и дожать их вместе", – подытожил Андрей Билецкий.

ВИДЕО
Видео: Андрій Білецький / YouTube

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, но пока оставил его без движения, так как деньги на оплату судебного сбора не поступили на казначейский счет.

Теги: Россия, СНБО, Андрей Билецкий, Верховный Суд, Владимир Зеленский, 112 Украина, ZIK, Национальный корпус, NewsOne, Офис президента Украины, ОПЗЖ
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