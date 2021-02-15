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ПОЛИТИКА

ВСУ оставил без движения иск телеканала ZIK: средства на оплату судебного сбора не поступили на казначейский счет

У телерадиокомпании "Новые коммуникации" есть 10 дней на исправление иска к Верховному Суду Украины об отмене указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne.

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ВСУ сомневается в целесообразности привлечения СНБО, СБУ и Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц
Фото: depositphotos.com

Верховный Суд Украины оставил без движения иск телеканала ZIK об отмене указа президента Владимира Зеленского от 2 февраля о введении санкций против телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne, принадлежащих нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарасу Козаку. Об этом в Facebook пишет пресс-служба ВСУ.

"Постановлением от 15 февраля 2021 года по делу №9901/33/21 исковое заявление ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" оставлено без движения", – говорится в сообщении.

По информации ВСУ, средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет. У телеканала есть 10 дней, чтобы предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств.

ВСУ также отмечает, что истец не предоставил суду доказательства, "подтверждающие необходимость и целесообразность привлечения СНБО, Службы безопасности Украины, Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих требований на предмет спора на стороне ответчика".

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/898826824225537

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов. Козак приобрел ZIK летом 2019-го.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

Теги: Facebook, санкции, СНБО, пропаганда, Верховный Суд, лицензия, Владимир Зеленский, ZIK, президент, суд, ОПЗЖ
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