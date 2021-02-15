ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Россия опосредованно финансировала каналы Козака – Ткаченко

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK финансировались со стороны России как минимум на этапе их приобретения.

Ткаченко: Там длинная и запутанная история
Ткаченко: Там длинная и запутанная история
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Блокировка телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, принадлежащих нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарасу Козаку, произошла на основании действий правоохранительных органов. Об этом 15 февраля LB.ua заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Во время работы временной следственной комиссии по "медведчуковским" каналам нам дали возможность ознакомиться с документами. Интересовал как раз факт их приобретения, поскольку там длинная и запутанная история. У меня есть основания говорить об опосредованном финансировании со стороны России как минимум на этапе приобретения этих каналов", – заявил Ткаченко.

Министр отметил, что речь идет о подозрении в финансировании терроризма. При этом пока правоохранители отказываются предоставить доказательства, ссылаясь на продолжение следствия.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируются из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

Теги: Украина, Александр Ткаченко, Владимир Зеленский, 112 Украина, ZIK, NewsOne, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
  "Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
Участница "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Участница "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это какой-то фильм ужасов", "Клоунесса", "Как Наташа могла такое допустить?". Фаны Королевой раскритиковали внешний вид ее 75-летней мамы
"Это какой-то фильм ужасов", "Клоунесса", "Как Наташа могла такое допустить?". Фаны Королевой раскритиковали внешний вид ее 75-летней мамы
Участница "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Участница "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
"Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
"Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS