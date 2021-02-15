Россия опосредованно финансировала каналы Козака – Ткаченко

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK финансировались со стороны России как минимум на этапе их приобретения.

Блокировка телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, принадлежащих нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарасу Козаку, произошла на основании действий правоохранительных органов. Об этом 15 февраля LB.ua заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Во время работы временной следственной комиссии по "медведчуковским" каналам нам дали возможность ознакомиться с документами. Интересовал как раз факт их приобретения, поскольку там длинная и запутанная история. У меня есть основания говорить об опосредованном финансировании со стороны России как минимум на этапе приобретения этих каналов", – заявил Ткаченко.

Министр отметил, что речь идет о подозрении в финансировании терроризма. При этом пока правоохранители отказываются предоставить доказательства, ссылаясь на продолжение следствия.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируются из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.