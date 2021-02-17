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Верховный Суд оставил без движения иск в связи с закрытием каналов Козака

Верховный Суд оставил без движения для устранения недостатков одно из заявлений, оспаривающих указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и телеканалов из пула нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Иск поступил в Кассационный админсуд 15 февраля
Иск поступил в Кассационный админсуд 15 февраля
Фото: Верховний Суд / Facebook

Кассационный админсуд в составе Верховного Суда оставил иск ООО "Новости 24 часа" о применении к нему санкций без движения для устранения недостатков. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба суда в Facebook.

15 февраля в Кассационный админсуд поступил иск от ООО "Новости 24 часа" к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором истец просил признать противоправным и недействительным пункт 7 указа президента от 2 февраля о введении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne".

"Постановлением от 16 февраля по делу №9901/34/21 исковое заявление ООО оставлено без движения, истцу установлен срок для устранения недостатков. Решение мотивировано тем, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, а поэтому ему необходимо предоставить доказательства, подтверждающие поступление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления", – отметили в сообщении.

В суде подчеркнули, что истец не указал достаточных оснований, подтверждающих необходимость и целесообразность привлечения третьих лиц, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика – Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Верховной Рады.

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/899962500778636

ООО "Новости 24 часа" – одно из юрлиц, связанных с Козаком.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Теги: Украина, Виктор Медведчук, СНБО, Верховный Суд, 112 Украина, ZIK, Тарас Козак, NewsOne, ОПЗЖ
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