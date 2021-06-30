Кулеба – Путину: Украинцы и россияне – два разных народа

Кулеба: Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин Фото: EPA

Так он отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, который 30 июня заявил, что считает украинцев и россиян "одним народом" и поэтому Украину не внесли в список "недружественных стран" в РФ.

"Украинцы и россияне – два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", – заявил глава украинской дипломатии.

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Українці та росіяни — два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Владімір Путін, який розв’язав агресію. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 30, 2021