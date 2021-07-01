Зеленский: Были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг

Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что считает украинцев и россиян "одним народом" и поэтому Украину не внесли в список "недружественных стран" в РФ.

"Давайте, наконец-то, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии", – сказал Зеленский.

По его словам, "были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг".

В то же время Зеленский не исключил, что "возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами".

"Цель у нас действительно должна быть одна – закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что – невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно", – отметил глава государства.