Боевики второй день обстреливают жилой сектор Авдеевки. Снаряды повредили частные дома

С начала суток 2 июля боевики семь раз открывали огонь в направлении Авдеевки из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Стреляли из временно оккупированных населенных пунктов Спартак, Ясиноватая, Яковлевка и Макеевка.

В результате двух обстрелов мины и снаряды попали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств. Мирные жители не пострадали.