Боевики второй день обстреливают жилой сектор Авдеевки. Снаряды повредили частные дома

С начала суток 2 июля боевики семь раз открывали огонь в направлении Авдеевки из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Стреляли из временно оккупированных населенных пунктов Спартак, Ясиноватая, Яковлевка и Макеевка.
В результате двух обстрелов мины и снаряды попали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств. Мирные жители не пострадали.
В результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск утром 1 июля в Авдеевке Донецкой области, пострадало несколько домов. Пожар разрушил один дом, мины и снаряды повредили близлежащие домохозяйства. Никто из мирных жителей не пострадал.
Кроме этого, утром 26 июня боевики обстреляли дома в Авдеевке районе переулка Лесной, тогда пострадало четыре дома.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. В полночь 18 апреля Украина в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня на Донбассе на пасхальные праздники, боевики нарушили его в первые сутки.