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ПОЛИТИКА

Зеленский в Берлине объяснил новому главе ХДС, чего Украина ожидает от нового правительства Германии

В Германии у Зеленского запланирован ряд встреч
В Германии у Зеленского запланирован ряд встреч
Фото: president.gov.ua

Для Украины важно, чтобы новое правительство Германии поддерживало Киев. Об этом в ходе визита в Берлин заявил председателю Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министру федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армину Лашету президент Украины Владимир Зеленский, проинформировал 11 июля сайт главы государства.

"Для Украины важно, чтобы следующее федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС в отношении европейской интеграции и членства Украины в НАТО", – сказал Зеленский.

Он отметил, что вступление Украины в Евросоюз поддерживают более 60% украинцев, а приверженность европейским ценностям и готовность их отстаивать они продемонстрировали во время революции Достоинства.

В ходе общения политики также затронули тему строительства газопровода "Северный поток – 2", отмечает пресс-служба президента Украины. Зеленский "подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию несет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС".

"Кроме того, стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Владимир Зеленский отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского союза, в частности, Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины", – объяснили в Офисе президента Украины.

Контекст:

11 июля Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. В программе визита – встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и другими официальными лицами.

Меркель примет Зеленского на ужине 12 июля в федеральной канцелярии в Берлине, среди тем разговора лидеров двух стран – реформы в Украине и отношения с Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал "принципиальный разговор" Зеленского с Меркель по "Северному потоку – 2". По его словам, газопровод – это угроза прежде всего в сфере безопасности и Украина не отступит от своей позиции в этом. "Это будет разговор партнеров", – отмечал глава украинского МИД.

Лашет стал новым председателем партии ХДС в январе этого года. Как правило, лидер партии выступает в качестве кандидата в канцлеры от партии, но популярность 60-летнего Лашета упала из-за плохих результатов ХДС на региональных выборах, а также из-за общего недовольства реакцией правительства на пандемию COVID-19, отмечает Deutsche Welle.

Теги: Германия, НАТО, правительство, строительство, газопровод, ХДС, политика, Владимир Зеленский, Европа, украинцы, Евросоюз, суверенитет, визит, Северный поток – 2, премьер-министр, членство
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