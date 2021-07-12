Зеленский в Берлине объяснил новому главе ХДС, чего Украина ожидает от нового правительства Германии

"Для Украины важно, чтобы следующее федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС в отношении европейской интеграции и членства Украины в НАТО", – сказал Зеленский.

Он отметил, что вступление Украины в Евросоюз поддерживают более 60% украинцев, а приверженность европейским ценностям и готовность их отстаивать они продемонстрировали во время революции Достоинства.

В ходе общения политики также затронули тему строительства газопровода "Северный поток – 2", отмечает пресс-служба президента Украины. Зеленский "подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию несет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС".

"Кроме того, стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Владимир Зеленский отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского союза, в частности, Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины", – объяснили в Офисе президента Украины.