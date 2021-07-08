Кулеба анонсировал "принципиальный разговор" Зеленского с Меркель по "Северному потоку – 2"

По словам Кулебы, "Северный поток – 2" – это угроза прежде всего в сфере безопасности, и Украина не отступит от своей позиции в этом.

"Президент едет на встречу [с Меркель] с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока – 2", будет принципиальный разговор, – сказал глава украинского МИД. – Интересы Украины именно в сфере безопасности должны быть учтены".

Зеленский 7 июля говорил, что планирует обсудить с Меркель в Берлине строительство "Северного потока – 2".

"Мне кажется, что "Северный поток – 2" – это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран, когда они не ощущают отсутствия безопасности, а думают об экономике, – подчеркнул Зеленский. – Я считаю, что прежде всего это безопасность, а после уже экономика".