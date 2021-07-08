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Кулеба анонсировал "принципиальный разговор" Зеленского с Меркель по "Северному потоку – 2"

Беседа Зеленского и Меркель будет разговором партнеров, отметил Кулеба
Беседа Зеленского и Меркель будет разговором партнеров, отметил Кулеба
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский проведет "принципиальный разговор" с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во время рабочего визита в Берлин 12 июля, в частности, это касается вопроса газопровода "Северный поток – 2". Об этом по итогам Международной конференции по вопросам реформ в Украине 8 июля в Вильнюсе (Литва) заявил журналистам министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Кулебы, "Северный поток – 2" – это угроза прежде всего в сфере безопасности, и Украина не отступит от своей позиции в этом.

"Президент едет на встречу [с Меркель] с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока – 2", будет принципиальный разговор, – сказал глава украинского МИД. – Интересы Украины именно в сфере безопасности должны быть учтены".

Зеленский 7 июля говорил, что планирует обсудить с Меркель в Берлине строительство "Северного потока – 2".

"Мне кажется, что "Северный поток – 2" – это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран, когда они не ощущают отсутствия безопасности, а думают об экономике, – подчеркнул Зеленский. – Я считаю, что прежде всего это безопасность, а после уже экономика".

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока – 2".

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода "Северный поток – 2" или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Агентство Bloomberg сообщало 25 июня, что США и Германия договариваются, как укрепить энергетическую инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы после запуска газопровода "Северный поток – 2".

Зеленский говорил, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, Берлин, ФРГ, переговоры, угрозы, строительство, газопровод, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, президент, визит, Северный поток – 2, российский газ, встреча
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