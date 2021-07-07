Зеленский в ходе визита в ФРГ обсудит с Меркель строительство "Северного потока – 2"

Об этом глава государства сказал 7 июля в Вильнюсе в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине. Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.

По словам Зеленского, вопрос "Северного потока – 2" – глобальный, важен для энергетической безопасности не только Украины, а всей Европы.

Президент Украины отметил, что многие страны ЕС разделены в вопросе достройки газопровода, так как "трудно найти баланс между безопасностью и экономикой".

"Мне кажется, что "Северный поток – 2" – это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран, когда они не ощущают отсутствия безопасности, а думают про экономику", – подчеркнул Зеленский. – Я считаю, что, прежде всего – это безопасность, а после уже экономика. Но мы понимаем, что и без экономики невозможно. Но для кого тогда строить, если у нас война и гибнут люди?".