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ПОЛИТИКА

Зеленский в ходе визита в ФРГ обсудит с Меркель строительство "Северного потока – 2"

Вопрос "Северного потока 2" важен для энергетической безопасности всей Европы, отметил Зеленский (слева)
Вопрос "Северного потока – 2" важен для энергетической безопасности всей Европы, отметил Зеленский (слева)
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Берлин 12 июля планирует обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос достройки газопровода "Северный поток – 2".

Об этом глава государства сказал 7 июля в Вильнюсе в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине. Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.

По словам Зеленского, вопрос "Северного потока – 2" – глобальный, важен для энергетической безопасности не только Украины, а всей Европы.

Президент Украины отметил, что многие страны ЕС разделены в вопросе достройки газопровода, так как "трудно найти баланс между безопасностью и экономикой".

"Мне кажется, что "Северный поток – 2" – это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран, когда они не ощущают отсутствия безопасности, а думают про экономику", – подчеркнул Зеленский. – Я считаю, что, прежде всего – это безопасность, а после уже экономика. Но мы понимаем, что и без экономики невозможно. Но для кого тогда строить, если у нас война и гибнут люди?".  

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока – 2".

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода "Северный поток – 2" или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Агентство Bloomberg сообщало 25 июня, что США и Германия договариваются, как укрепить энергетическую инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы после запуска газопровода "Северный поток – 2".

Зеленский говорил, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, Берлин, ФРГ, строительство, газопровод, транзит, Владимир Зеленский, президент, визит, Северный поток – 2, российский газ, запуск, брифинг
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