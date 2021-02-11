"Газпром" планирует ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2" в 2021 году

Точную дату ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" в "Газпроме" не называют.

"Газпром" рассчитывает закончить работы по укладке участка "Северный поток – 2" в территориальных водах Дании в апреле Фото: EPA

"Газпром" рассчитывает ввести газопровод "Северный поток – 2" в эксплуатацию в 2021 году. Об этом говорится в презентации заместителя начальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова, пишет ТАСС.

"Газопровод "Северный поток – 2". 2021 год – ввод в эксплуатацию", – говорится в презентации, которую Вавилов представил в ходе выездного межотраслевого мероприятия "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли". В то же время, точная дата не называется.

Отмечается, что оператор проекта строительства газопровода укладывает участок "Северный поток – 2" в территориальных водах Дании. Согласно плану, работы на этом участке будут завершены в апреле.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

19 января 2021 года министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2". Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что Байден считает газопровод "плохой сделкой для Европы".