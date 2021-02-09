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ПОЛИТИКА

Новый глава партии Меркель поддержал европейскую перспективу Украины

Новый глава немецкой партии "Христианско-демократический союз" Армин Лашет в первом после избрания на этот пост интервью высказал поддержку Украине. Он может стать кандидатом в канцлеры от ХДС после окончания текущего срока Ангелы Меркель.

Лашета избрали главой ХДС 16 января
Лашета избрали главой ХДС 16 января
Фото: ЕРА

Новый глава немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Армин Лашет в интервью Internationale Politik, опубликованном 8 февраля, заявил, что считает необходимым открыть перед Украиной европейскую перспективу.  

По его словам, Германия заинтересована в стабильности ситуации в Украине и поддержке страны "на ее трудном пути". 

Как пишет издание, это первое интервью Лашета после избрания на должность главы ХДС. В нем он говорил о внешней политике Германии. Глава ХДС, кроме прочего, подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение санкций против России. 

Говоря о проекте "Северный поток – 2", он повторил тезис о том, что Германия 50 лет покупала газ у СССР, теперь – у России, и "это правильный курс", но акцентировал внимание на необходимости гарантировать геополитические интересы Украины. 

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter положительно оценил заявления Лашета о европейском курсе Украины. 

16 января премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Лашет был избран главой партии "Христианско-демократический союз". Традиционно в Германии кандидатом в канцлеры от консерваторов на парламентских выборах становится именно лидер ХДС, но это не обязательное правило, сообщила "Немецкая волна". Телеканал отмечает, что в истории Германии уже были случаи, когда председатель ХДС уступал более многообещающему или настойчивому консерватору. 

До него с 2018 года главой ХДС была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Тогда она сменила на этом посту нынешнего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая возглавляла партию с 2000 года. 10 февраля 2020 года стало известно, что Крамп-Карренбауэр передаст председательство в партии, чтобы сосредоточиться на обязанностях министра обороны.

В феврале 2020 года Меркель заявила, что остается на посту канцлера Германии до конца полномочий в 2021 году. Она не намерена вновь претендовать на эту должность.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, ФРГ, ХДС, Андрей Мельник, Северный поток – 2, Армин Лашет
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