В Германии избрали нового главу ХДС

Съезд партии "Христианско-демократический союз" проходил онлайн. За избрание премьер-министра земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета главой политсилы проголосовал 521 член партии.

Премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет 16 января избран главой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС). Об этом сообщила "Німецька хвиля".

Съезд партии проходил онлайн. Лашет набрал 521 голос, опередив бывшего главу фракции ХДС Фридриха Мерца. Еще один кандидат, Норберт Реттген, выбыл в первом туре. Результаты голосования должны быть формально утверждены после отправки бумажных бюллетеней участниками съезда.

"Німецька хвиля" подчеркивает, что избрание Лашета главой ХДС не означает, что он станет кандидатом на должность канцлера на выборах, которые должны состояться в сентябре. Однако он в любом случае будет иметь большое влияние на определение кандидата.

7 декабря 2018 года главой ХДС была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Тогда она сменила на этом посту нынешнего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая возглавляла партию с 2000 года.

10 февраля 2020 года стало известно, что Крамп-Карренбауэр передаст председательство в партии, чтобы сосредоточиться на обязанностях министра обороны.

В феврале 2020 года Меркель заявила, что остается на посту канцлера до конца полномочий в 2021 году. Она не намерена вновь претендовать на эту должность.