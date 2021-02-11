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Нардеп Яременко: Украине нужно быть гиперактивной в блокировании строительства газопровода "Северный поток – 2"

Украине нужно подключать все дипломатические каналы и ресурсы, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", тем более в этом есть заинтересованность Соединенных Штатов, сообщил народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко.

Австрия и Германия солидарны в вопросе строительства газопровода "Северный поток 2"
Австрия и Германия солидарны в вопросе строительства газопровода "Северный поток – 2"
Фото: EPA

Завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" грозит Украине серьезными последствиями. Такое мнение выразил народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью "Телеграфу" 11 февраля. 

"Приостановление решения о санкциях идет в комплексе с решением руководства ФРГ приостановить строительство "Северного потока – 2". Это хорошо. Но это не решает проблему. Понятно, что, если газопровод построят, это будет иметь для Украины угрожающий характер [...] Украине же нужно быть гиперактивной в вопросе блокирования строительства "Северного потока – 2". Подключать все дипломатические каналы, все ресурсы. Тем более, что в остановке этого строительства заинтересован такой мощный игрок, как США", – объяснил свою позицию политик.

Германии и Австрии выгоден газопровод "Северный поток – 2" из-за снижения цены на газ, для Украины этот проект – это огромные потери при остановке транзита, выраженные в целых процентах ВВП, сказал Яременко.

"Прекращение транзита российского газа в страны ЕС через территорию Украины – это еще и военно-политическая проблема. Ведь если мы потерями статус страны-транзитера, это может развязать руки российским военным стратегам", – заключил депутат.

Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако на тот момент американский президент Дональд Трамп ветировал его. 1 января 2021 года в Конгрессе США "легко отклонили вето" Трампа. За проголосовал 81 сенатор, против – 13.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта "Северный поток – 2".

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден считает газопровод "Северный поток – 2" "плохой сделкой для Европы".

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2" не только санкциями.

Глава немецкой партии "Христианско-демократический союз" Армин Лашет 5 февраля заявил, что Германия не должна отказываться от поддержки проекта по строительству "Северного потока – 2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила о готовности к диалогу с Вашингтоном по вопросу строительства газопровода. 

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о поддержке Берлина в вопросе строительства газопровода "Северный поток – 2".

Теги: Газпром, Германия, Берлин, ФРГ, Богдан Яременко, Себастьян Курц, строительство, газопровод, Северный поток – 2, Слуга народа, российский газ
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