Русскоязычные жители Германии призвали немецких политиков остановить проект "Северный поток – 2"

К немецким политикам постучался почтальон.

В адрес канцлера, отдельных федеральных министров и депутатов Бундестага ушло наше обращение, принятое на митингах русскоязычных в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе, Штутгарте, Гамбурге, Ганновере, Дрездене и множестве других немецких городов.

В этом письме русскоязычные жители Германии обращают внимание немецких политиков на жестокие политические репрессии против инакомыслящих со стороны путинского режима и призывают их к активным действиям.

Мы обращаем внимание немцев на то, что этот режим опасен не только для российского населения, но и для международной безопасности; на агрессию против Украины, аннексию Крыма и репрессии против крымских татар; на гибридную войну против западных демократий, включая Германию; на дезинформационные подрывные атаки против Европы.

Особое внимание в обращении уделяется тому, что российские олигархи и высокопоставленные чиновники наводнили Европу, в том числе Германию, коррупционными деньгами, подрывая авторитет и суверенитет европейской демократии.

Мы призываем немецких политиков:

Поддержать предложение директора Фонда борьбы с коррупцией (Навального) Владимира Ашуркова о персональных санкциях против 35 представителей преступного путинского режима (список приводится); Инициировать на европейском уровне введение санкций против этих лиц и их деловых партнеров; Остановить проект "Северный поток – 2".

Ждем, какая будет реакция.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

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