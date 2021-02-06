В России оштрафовали немого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге

В России оштрафовали мужчину с инвалидностью по слуху из-за якобы участия в протестной акции 31 января. Сам он уверяет, что в тот день просто шел в магазин и не знал об акции.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал слабослышащего россиянина Евгения Агафонова на 5 тыс. руб. (почти 2 тыс. грн) за участие в митинге. Об этом 5 февраля Telegram-каналу "Апология протеста" сообщил его адвокат Сергей Локтев.

У Агафонова инвалидность III группы по слуху. Мужчина сообщил, что 31 января шел в магазин и об акции протеста не знал. Призывы сотрудников полиции о прекращении акции он из-за глухоты не слышал. Когда Агафонов увидел, что других граждан начали задерживать, он показал полицейским жест, что не слышит.

Несмотря на это, мужчину задержали. В отделе полиции он провел девять часов, переводчика ему не предоставили. Его адвокат уточняет: из-за того, что Агафонов слабослышащий, он не мог понимать разъяснения полицейских о праве не свидетельствовать против себя и не знал, какие у него права и обязанности.

В протоколе же полицейские указали, что Агафонов "совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги", несмотря на то, что он не имеет возможности говорить.

23-го и 31 января по всей России проходили протестные акции из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше", по которому он был приговорен к условному сроку, и арестовали на 30 суток (он должен был приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, но не делал этого, так как был в Германии на лечении).

2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В этот же день в России прошли новые акции протеста.