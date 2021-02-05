Власти России решили снести коттеджный поселок архитектора дворца Путина

В начале 2000-х годов архитектор Ланфранко Чирилло, который спроектировал дворец российского президента Владимира Путина под Геленджиком, купил в подмосковном поселке Абабурово землю, и его компания построила там ряд домов. Однако теперь власти хотят признать постройки незаконными и снести их.

Российский госреестр требует признать самовольными постройками и снести дома, построенные компанией архитектора усадьбы под Геленджиком Ланфранко Чирилло. Об этом 3 февраля сообщило издание "Медуза".

Таунхаусы (малоэтажный жилой дом или общественное здание на несколько многоуровневых квартир) были построены компанией Чирилло в начале 2000-х годов в поселке Абабурово. Тогда он купил землю у администрации города Одинцово, сейчас поселок присоединен к Москве. В 2017 году суд отдал эту землю в собственность России, постановив, что одинцовская администрация не имела права ее продавать.

Теперь московское управление Росреестра требует признать возведенные на земле дома самовольными постройками и снести, ближайшее судебное заседание по иску состоится в феврале 2021 года. По словам Чирилло, эта "абсурдная история" стала еще одной причиной, по которой он покинул страну.

Чирилло – итальянский архитектор, с начала 90-х годов работавший в России. Он сотрудничал с крупными российскими бизнесменами, его студия проектировала дома в элитных районах Подмосковья, апартаменты и объекты для крупных компаний, например "Лукойла" и "Газпрома". Также он проектировал имение под Геленджиком, известное как дворец российского президента Владимира Путина.

ФБК опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ Владимира Путина в Краснодарском крае 19 января. В материале сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

30 января российский миллиардер и друг Путина Аркадий Ротенберг назвал имение своим и заявил, что строит там отель.