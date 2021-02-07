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МИД России завел свой TikTok. Первые два видео министерство посвятило Навальному

Российское министерство иностранных дел завело аккаунт в TikTok и опубликовало два первых роликах. Оба начинаются с критики оппозиционером Алексеем Навальным российской вакцины от коронавируса.

Пользователи TikTok под роликами МИД России призвали освободить Навального
Пользователи TikTok под роликами МИД России призвали освободить Навального
Фото: EPA

Министерство иностранных дел России завело аккаунт в соцсети TikTok. На канале пока только два видео и оба посвящены оппозиционеру Алексею Навальному.

Первый ролик начинается с критики Навальным российской вакцины от коронавируса: "Вот это вот путинское вранье о том, что российские ученые изобрели, зарегистрировали, протестировали и уже готовы массово применять вакцину, оно настолько очевидно, что ничего, кроме хохота, не вызвало".

Следующий кадр – пресс-конференция главы МИД Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.

"Я был рад прочитать научный отчет, опубликованный в престижном научном журнале The Lancet в отношении российской вакцины, ее эффективности. Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза", – заявил Боррель.

На втором видео Навальный говорит: "И даже Всемирная организация здравоохранения, которая очень и очень лояльна к России, заявила: “Ну, что вы там придумали?”.

Далее следует фрагмент выступления Лаврова, где тот заявляет, что слова российского президента Владимира Путина о российской вакцине сначала были встречены негативно, но после начала ее применения отношение изменилось, а "целый ряд стран заинтересован в покупке вакцины".

В комментариях к роликам пользователи призывают освободить Навального и спрашивают, а будут ли видео про дворец Путина и отравителей Навального.

Скриншот: midrussia / TikTok
Скриншот: midrussia / TikTok

Скриншот: midrussia / TikTok
Скриншот: midrussia / TikTok

Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (у него был условный срок по этому делу и он должен был отмечаться у следователей, но не делала этого, так как был в Германии на лечении).

2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

Теги: Россия, Алексей Навальный, арест, МИД России, соцсети, TikTok, вакцина
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