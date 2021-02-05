"Рабочий день закончился". Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Судья по ходатайству прокурора решила отложить заседание по уголовному делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, в котором обвиняемым является российский оппозиционер Алексей Навальный.

Судья Бабушкинского районного суда Москвы на заседании 5 февраля отложила на 12 февраля рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Второй мировой войны, в котором обвиняемый – российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщила радиостанция "Эхо Москвы".

Судья приняла решение на основании ходатайства стороны обвинения, которая просила отложить слушание, так как рабочий день закончился.

РБК пишет, что Навальный выступил против. Гособвинитель в этом деле – прокурор Екатерина Фролова, которая была обвинителем и в деле "Ив Роше", отметило агентство.

В июне 2020 года Навальный выложил в cоцсетях видеоролик, в котором участвовали актеры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, хоккеист Вячеслав Фетисов, 93-летний участник Второй мировой войны Игнат Артеменко и другие. Они высказывались в поддержку поправок в конституцию РФ. Навальный назвал героев видео предателями.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в отношении Навального. Как писало агентство ТАСС, Артеменко случайно прочитал комментарий, из-за чего у ветерана начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали "скорую".

В сегодняшнем заседании ветеран принимал участие по видеосвязи.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса России (клевета). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. либо лишения свободы до двух лет. Свою вину оппозиционер не признает.