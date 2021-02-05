МИД Польши пообещал России ответные меры за высылку дипломата

Министерство иностранных дел Польши после объявления персоной нон грата своего сотрудника заявило, что их представитель в Москве выполнял только официальные задачи.

В МИД Польши заявили, что действия властей РФ могут усугубить кризис в двусторонних отношениях Фото: depositphotos.com

Польша пригрозила выслать российского дипломата, если Россия не отменит решение о признании персоной нон грата представителя дипмисии Польши в РФ. Об этом пресс-служба МИД Польши сообщила 5 февраля после заявления Министерства иностранных дел России о высылке дипломатов трех европейских государств.

"Причиной такого решения, согласно информации, предоставленной министерством иностранных дел Российской Федерации, стало предполагаемое участие представителя консульства в демонстрациях против коррупции в РФ и выражение поддержки [российскому оппозиционеру] Алексею Навальному", – заявили польские дипломаты.

В МИД Польши подчеркнули, что сожалеют о действиях властей РФ, которые "усугубляют кризис в двусторонних отношениях".

5 февраля МИД РФ объявил персонами нон грата сотрудников дипмиссий Швеции, Польши и Германии. Послам этих стран заявили протест "в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств в незаконных акциях 23 января".

Решение о высылке дипломатов было принято во время визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.