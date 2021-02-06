Кулеба рассказал, когда спросит у Навального: "Чей Крым?"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что с взглядами российского оппозиционера Алексея Навального на принадлежность оккупированного Россией Крыма нужно разбираться, когда он выйдет из тюрьмы.

Украина выступает в защиту россиян, стремящихся к демократическим переменам в своем государстве, российский оппозиционер Алексей Навальный стал олицетворением этих перемен. Такое мнение выразил в интервью "Радіо Свобода" 6 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я принципиально всегда буду выступать в поддержку человека, которого произвольно бросают за решетку по совершенно очевидному политическому кейсу. Когда он выйдет из тюрьмы, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной. Это другой вопрос. Но права человека должны уважаться. Поэтому дело Навального в этом плане очевидно", – отметил Кулеба.

Глава украинского МИД поддержал намерение США вести санкции за арест Навального.

"Они пытались этого Навального отравить и, собственно, убить. Он только что вернулся – его посадили в тюрьму. Тысячи людей выходят на протесты – всех заламывают, скручивают руки. Ну, полный беспредел! Мне кажется, что реакция США здесь абсолютно естественная. Ну как можно закрывать на такое глаза? Но, например, ЕС занял более сдержанную позицию. Другие страны в риторике жесткие, но в шагах, которые предпринимаются, более сдержанные", – пояснил свою позицию Кулеба.

В марте 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, Навальный заявлял, что действия президента РФ на полуострове, по его мнению, – это не геополитика, а "личная месть Путина всему украинскому народу, который своей революцией подал плохой пример россиянам". В октябре того же года Навальный сказал, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – сказал тогда оппозиционер.

В декабре 2016 года Навальный заявлял, что, став президентом, проведет в Крыму "самый честный референдум на свете", результаты которого станут отправной точкой для того, чтобы "сделать дорожную карту и понять, как вообще эту проблему решать". В ноябре 2019 года Навальный заявил по поводу Крыма, что "фарш обратно не провернешь". По его словам, аннексия полуострова была незаконной, но там уже 2 млн человек с российскими паспортами.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.