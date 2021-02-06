Главный дипломат Евросоюза заявил о низшей точке отношений c Россией из-за происходящего с Навальным

Ситуация вокруг российского оппозиционера Алексея Навального опустила уровень отношений России с Евросоюзом до самого низкого за долгие годы, заявил высокий представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отношения России и Евросоюза опустились до самого низкого уровня за многие годы на фоне ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в интервью российскому телеканалу РБК 5 февраля заявил высокий представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В Евросоюзе, по его словам, не приветствуют эскалации, но такие случаи, как ситуация с Навальным, опустили уровень отношений России с ЕС до самого низкого за долгие годы.

Дипломат назвал ситуацию в двусторонних отношениях "не очень хорошей", хотя у России и ЕС остаются сферы, в которых необходимо сотрудничать. Чтобы достичь этого, вначале стороны должны достигнуть лучшего взаимопонимания, пояснил Боррель.

В ЕС очень сильно озабочены внутренней ситуацией в России, в частности, политическими свободами, верховенством закона и правами человека. У России есть обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека Совета Европы и для ЕС высказывать мнение по этим вопросам и оказать давление, чтобы эти обязательства были исполнены, не является вмешательством, заявил главный дипломат Европы.

Боррель прилетел в Москву в четверг, 4 февраля на переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Его визит состоялся на фоне осложнения отношений с Евросоюзом и преследованием в России оппозиционера Навального.

Во время визита Борреля Россия 5 февраля выслала трех европейских дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции из-за участия представителей дипмиссий в акциях протестав защиту Навального. К вечеру 5 февраля МИД РФ объявил персонами нон грата этих дипломатов. Им сообщили о необходимости в ближайшее время покинуть РФ.