МИД Германии: Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа

В Германии подчеркнули, что решение России выслать нескольких европейских дипломатов не оправдано, и еще больше ухудшает отношения с Европой.

Маас: Решение РФ еще больше ухудшает отношения с Европой

Высылку немецкого дипломата из России за якобы участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Германии считают необоснованным. Об этом сегодня заявила на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, передает телеканал France24.

"Мы считаем эти выдворения необоснованными. Это еще один аспект, как мы можем наблюдать, в котором Россия довольно далека от верховенства права", – подчеркнула канцлер Германии.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также заявил, что "если РФ не пересмотрит этот шаг, он не останется без ответа". Глава ведомства подчеркнул, что немецкий дипломат выполнял только свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях – законным путем получал информацию о событиях на местах.

"Решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника немецкого посольства в Москве, никоим образом не оправдано и еще больше ухудшает отношения с Европой", – написал он.

Die Entscheidung Russlands, mehrere EU-Diplomaten auszuweisen, darunter einen Mitarbeiter der Botschaft Moskau, ist in keinster Weise gerechtfertigt und beschädigt das Verhältnis zu Europa weiter. Sollte * diesen Schritt nicht überdenken, wird er nicht unbeantwortet bleiben. — Heiko Maas * (@HeikoMaas) February 5, 2021

5 февраля МИД РФ объявил персонами нон грата сотрудников дипмиссий Швеции, Польши и Германии. Послам этих стран заявили протест "в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств в незаконных акциях 23 января".

Шведское посольство в Москве отметило, что дипломат не принимал участие в акции протеста, он наблюдал за ней, что "является стандартной дипломатической процедурой". МИД Польши пообещал России ответные меры за высылку дипломата.

Решение о высылке дипломатов было принято во время визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными. По данным правозащитников, в общей сложности за три акции протеста в поддержку Навального были задержаны более 11 тыс. человек.

Арестованные участники протестов рассказывают о жестоком обращении в отделениях полиции и СИЗО, переполненных камерах и пытках.