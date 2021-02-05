"Всего лишь разминка". Кремль готов применить больше силы к протестующим – Reuters

Власти России готовы одобрить применение большей силы против демонстрантов, если это будет необходимо, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух информированных собеседников.

Российские власти считают, что способны справиться с волной протестов, которые вспыхнули после ареста и суда над оппозиционным политиком Алексеем Навальным, сообщило агентство Reuters 4 февраля со ссылкой на двух собеседников, близких к Кремлю.

Власти готовы санкционировать применение большей силы против демонстрантов при необходимости. Говоря о действиях полиции при разгоне акций протеста, один из источников агентства заявил, что "это была всего лишь разминка".

По его словам, "настоящие приключения обязательно начнутся позже". Сценарий, при котором силовики применят более решительную реакцию по всей стране, вполне реалистичен, допустил источник агентства.

Оба собеседника Reuters, сравнивая ситуацию в России с протестами в Беларуси и Венесуэле, говорят, что Кремлю нечего бояться, поскольку "он находится в более сильном положении". Сценарий, опробованный в Беларуси, оказался эффективным, а считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко устоял, как и венесуэльский лидер Николас Мадуро. То, что сейчас происходит на улицах в России, очень далеко от ситуации в этих странах, указал один из собеседников. У Кремля огромные ресурсы, чтобы управлять протестами, согласился с ним другой источник.

К тому же социально-экономическая ситуация в России, которая ухудшилась из-за пандемии коронавирусной инфекции, не такая, как в Венесуэле, уверен он. В России преобладает консервативное большинство, которое не хочет перемен, отметило Reuters.

Некоторые западные аналитики считают, что за уверенностью Кремля прячется нервозность властей. Старший научный сотрудник Лондонского Королевского института объединенных служб Марк Галеотти полагает, что чем больше Кремль выражает уверенность в том, что он сможет выдержать любые протесты, тем больше он обеспокоен.

Политический аналитик из Москвы Дмитрий Орешкин считает, что Кремль имеет право на уверенность, а протесты оппозиции не представляют для него угрозы из-за отсутствия жизнеспособной политической альтернативы президенту РФ Владимиру Путину.