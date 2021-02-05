"Всего лишь разминка". Кремль готов применить больше силы к протестующим – Reuters

Российские власти считают, что способны справиться с волной протестов, которые вспыхнули после ареста и суда над оппозиционным политиком Алексеем Навальным, сообщило агентство Reuters 4 февраля со ссылкой на двух собеседников, близких к Кремлю.
Власти готовы санкционировать применение большей силы против демонстрантов при необходимости. Говоря о действиях полиции при разгоне акций протеста, один из источников агентства заявил, что "это была всего лишь разминка".
По его словам, "настоящие приключения обязательно начнутся позже". Сценарий, при котором силовики применят более решительную реакцию по всей стране, вполне реалистичен, допустил источник агентства.
Оба собеседника Reuters, сравнивая ситуацию в России с протестами в Беларуси и Венесуэле, говорят, что Кремлю нечего бояться, поскольку "он находится в более сильном положении". Сценарий, опробованный в Беларуси, оказался эффективным, а считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко устоял, как и венесуэльский лидер Николас Мадуро. То, что сейчас происходит на улицах в России, очень далеко от ситуации в этих странах, указал один из собеседников. У Кремля огромные ресурсы, чтобы управлять протестами, согласился с ним другой источник.
К тому же социально-экономическая ситуация в России, которая ухудшилась из-за пандемии коронавирусной инфекции, не такая, как в Венесуэле, уверен он. В России преобладает консервативное большинство, которое не хочет перемен, отметило Reuters.
Некоторые западные аналитики считают, что за уверенностью Кремля прячется нервозность властей. Старший научный сотрудник Лондонского Королевского института объединенных служб Марк Галеотти полагает, что чем больше Кремль выражает уверенность в том, что он сможет выдержать любые протесты, тем больше он обеспокоен.
Политический аналитик из Москвы Дмитрий Орешкин считает, что Кремль имеет право на уверенность, а протесты оппозиции не представляют для него угрозы из-за отсутствия жизнеспособной политической альтернативы президенту РФ Владимиру Путину.
Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.
Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.
В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.
17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.
Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".
После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.
Навального сегодня, 5 февраля, доставили в Бабушкинский районный суд Москвы на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Второй мировой войны. По этому обвинению ему грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы до двух лет. Свою вину Навальный не признает.