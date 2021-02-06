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Российская баржа "Фортуна" начала укладывать трубы газопровода "Северного потока – 2" в водах Дании

Работы по укладке труб газопровода "Северного потока – 2" проводятся в соответствии с надлежащими разрешениями, заявил оператор проекта Nord Stream 2.

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Протяженность "Северного потока 2" составляет более 1200 км
Протяженность "Северного потока – 2" составляет более 1200 км
Фото: ЕРА

Российская трубоукладочная баржа "Фортуна" завершила морские испытания и приступила к укладке газопровода "Северный потока – 2" в водах Дании, пишет РБК 6 февраля со ссылкой на заявление компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Все работы, как уточнили в компании, проводятся в соответствии с надлежащими разрешениями. В Nord Stream 2 пообещали рассказать более подробную информацию о строительстве и дальнейших планах строительства газопровода.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

19 января 2021 года министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что "Фортуна" возобновила строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.

Газета Handelsblatt писала 1 февраля, что Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2". Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что Байден считает газопровод "плохой сделкой для Европы".

Канцлер Германии Ангела Меркель готова вступить в переговоры с администрацией Байдена по поводу газопровода "Северный поток – 2". По ее мнению, экстерриториальные санкции против проекта газопровода – не лучший путь для урегулирования вопроса.

Теги: Газпром, Россия, Дания, строительство, газопровод, Северный поток – 2, российский газ, Nord Stream 2 AG
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