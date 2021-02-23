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Европейские компании выходят из проекта газопровода "Северный поток – 2"

Вашингтон считает санкции, принимаемые против газопровода "Северный поток – 2", работающими, заявил 22 февраля представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Северный поток 2" является "плохой сделкой" для Европы, считают в США
"Северный поток – 2" является "плохой сделкой" для Европы, считают в США
Фото: EPA

18 европейских компаний покинули проект газопровода "Северный поток – 2" или находятся на стадии выхода. Причиной этому – возможные санкции по отношению к проекту со стороны США, пишет DW со ссылкой на отчет Государственного департамента США для Конгресса.

Большинство из них – страховые компании, зарегистрированные в Великобритании, уточняет издание.

Участие в проекте прекратили поставщик промышленных услуг Bilfinger из Мангейма, мюнхенская страховая компания Munich Re Syndicate Limited, швейцарская Zurich Insurance Group и парижская Axa Group.

DW отмечает, что США пригрозили санкциями против других компаний, но пока они действуют только в отношении российской компании "КВТ-Рус" (ей принадлежит трубоукладочное судно "Фортуна", задействованное в строительстве газопровода).

Вашингтон считает принимаемые санкции против газопровода "Северный поток – 2" работающими, заявил 22 февраля представитель Госдепа Нед Прайс. Он подчеркнул, что США продолжит отслеживать компании, "замешанные в потенциально санкционных действиях". По его словам, "Северный поток – 2" является "плохой сделкой" для Европы, которая "противоречит заявленным целям самой Европы в области энергетики".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в водах Германии.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2".

Американские сенатор-демократ Джейн Шахин и сенатор-республиканец Джеймс Риш направили письмо администрации Байдена в поддержку полной реализации законодательства, связанного с газотранспортным проектом "Северный поток – 2", "целью которого является положить конец проекту".

The Wall Street Journal сообщила 16 февраля, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином по поводу санкций в отношении компаний, вовлеченных в процесс строительства.

Теги: Газпром, Россия, США, санкции, энергетика, Вашингтон, строительство, газопровод, Европа, судно, финансы, Северный поток – 2, сделка, российский газ
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