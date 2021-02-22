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Есть вероятность, что "Северный поток – 2" будет построен, но газ по нему доставлять не будут – евродепутат

По словам депутата Европарламента Виолы фон Крамон-Таубадель, она наблюдает рост сопротивления проекту "Северный поток – 2", особенно в рядах своей партии "Союз 90 / Зеленые".

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"Северный поток 2" газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
Фото: EPA

Есть вероятность, что газопровод "Северный поток – 2" достроят, но по нему не будут доставлять газ. Об этом заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии "Что делать с Россией?", которая прошла на площадке Киевского форума по безопасности. Трансляция мероприятия велась 22 февраля на канале фонда Open Ukraine в YouTube.

По ее словам, канцлер Германии Ангела Меркель "решила оставить [газопровод] в виде экономического проекта, каким он, безусловно, не является".

"Я наблюдаю рост сопротивления этому проекту, в частности, в рядах моей партии ["Союз 90 / Зеленые"]. Мы были первыми и единственными, кто выступал против него именно из-за Украины, по геостратегическим соображениям, осознавая зависимость от России и понимая, что когда этот газопровод будет построен, выйти из схемы будет трудно. Один из вариантов – просто оставить его, но это стоило бы очень дорого. Это могло бы быть в интересах других европейских стран, входящих в этот консорциум по контрактам. Мы видим, что существует определенная вероятность того, что газопровод будет построен, но газ по нему не будут доставлять", – сказала евродепутат.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в водах Германии.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2".

Американский сенатор-демократ Джейн Шахин и сенатор-республиканец Джеймс Риш направили письмо администрации Байдена в поддержку полной реализации законодательства, связанного с газотранспортным проектом "Северный поток – 2", "целью которого является положить конец проекту".

The Wall Street Journal сообщила 16 февраля, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином по поводу санкций в отношении компаний, вовлеченных в процесс строительства.

По данным агентства Bloomberg, США могут воздержаться от введения санкций против немецких предприятий, поскольку администрация Байдена стремится остановить строительство газопровода, не нарушая отношений с ближайшим европейским союзником. Документ может быть подан в Конгресс уже сегодня. В нем будут указаны дополнительные ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества компаний, связанных с Россией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, газ, Северный поток – 2, Виола фон Крамон-Таубадель
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