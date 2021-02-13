Сенаторы призвали администрацию Байдена обеспечить соблюдение законов о санкциях против "Северного потока – 2"

Сенаторы Джейн Шахин (Демократическая партия) и Джеймс Риш (Республиканская партия) направили письмо администрации президента США Джо Байдена, в котором заявили, что с нетерпением ждут возможности работать вместе, чтобы положить конец "опасному проекту" "Северный поток – 2".

Американский сенатор-демократ Джейн Шахин и сенатор-республиканец Джеймс Риш направили письмо администрации президента США Джо Байдена в поддержку полной реализации законодательства, связанного с газотранспортным проектом "Северный поток – 2", "целью которого является положить конец проекту". Об этом сообщается на сайте Шахин 12 февраля.

Пресс-служба политика отмечает, что письмо сенаторов "демонстрирует озабоченность обеих партий в Конгрессе остановкой строительства трубопровода, чтобы сохранить энергетическую независимость Европы и не дать [президенту РФ] Владимиру Путину распространить пагубное влияние Кремля по всему региону".

"Этот трубопровод создаст для России мощный новый геополитический инструмент, позволяющий лишить Украину, Словакию и другие страны дохода от транзита. Это свяжет Западную Европу с российским газом и с сопутствующим ему политическим принуждением на следующие 40 лет. Более того, появление российской инфраструктуры в стране НАТО подвергает опасности всех членов НАТО... Противодействие трубопроводу было политикой США со времен администрации [44-го президента Барака] Обамы, и эта политика продолжает пользоваться сильной двухпартийной поддержкой", – говорится в письме.

Также сенаторы призвали администрацию поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с поправками, внесенными законом о разъяснении вопросов энергетической безопасности о защите Европы (PEESCA).

"Пресса сообщает, что правительство Германии выдвинуло предложение, которое потребует от Соединенных Штатов игнорировать санкции, санкционированные законом, в отношении нас", – написали политики.

Риш и Шахин добавили, что отношения США и Германии являются краеугольным камнем трансатлантического альянса и разрешение на завершение строительства "Северного потока – 2" – это "неконструктивный шаг" для партнерства между странами.

"Мы с нетерпением ждем возможности работать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту", – подытожили сенаторы.

Они также ожидают, что к 16 февраля администрация представит утвержденный Конгрессом отчет о компаниях, участвующих в строительстве трубопровода.

Агентство Bloomberg называет Шахин и Риша "двумя ключевыми американскими сенаторами".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году.

19 января 2021 года министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2". Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что Байден считает газопровод "плохой сделкой для Европы".