Администрация Байдена грозит Берлину санкциями за "Северный поток – 2" – The Wall Street Journal

Администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с Берлином по ситуации вокруг газопровода "Северный поток – 2", сообщило 16 февраля издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного немецкого чиновника.
По данным собеседника газеты, на переговорах обсуждаются "угрозы санкций в отношении компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока – 2". Издание напоминает, что во вторник (16 февраля) у администрации Байдена наступает крайний срок, чтобы огласить список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США, направленные на остановку строительства газопровода. Эти компании могут потенциально попасть под американские санкций.
Администрация Байдена может отказаться от применения санкций в соответствии с положением о национальных интересах, чтобы сохранить отношения с Германией, важным европейским союзником и предоставить России геополитическую победу, пишет газета.
Представители совета национальной безопасности Белого дома встретились, чтобы обсудить газопровод и в том числе готовность Германии ввести мораторий на реализацию проекта, рассказали осведомленные о ходе дискуссии собеседники газеты.
Представитель госдепартамента США сказал, что администрация Байдена знала о возобновлении строительства "Северного потока – 2", и что она будет "следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода и, если такие действия будут совершаться, вынесет решение о санкциях".
Представитель оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG заявил, что санкции США против компаний, ведущих законный бизнес в Европейском союзе по проекту "Северный поток – 2", противоречат международному праву и нарушают энергетический суверенитет Европы.
"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.
Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.
Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году.
19 января 2021 года министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.
Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.
Газета Handelsblatt написала 1 февраля, Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2". Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что Байден считает газопровод "плохой сделкой для Европы".
Американский сенатор-демократ Джейн Шахин и сенатор-республиканец Джеймс Риш направили письмо администрации Байдена в поддержку полной реализации законодательства, связанного с газотранспортным проектом "Северный поток – 2", "целью которого является положить конец проекту".