Администрация Байдена грозит Берлину санкциями за "Северный поток – 2" – The Wall Street Journal

Сегодня у администрации президента США Джо Байдена наступает крайний срок, чтобы огласить список компаний, которые нарушают американские законы, направленные на остановку строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщила газета The Wall Street Journal.

Администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с Берлином по ситуации вокруг газопровода "Северный поток – 2", сообщило 16 февраля издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного немецкого чиновника.

По данным собеседника газеты, на переговорах обсуждаются "угрозы санкций в отношении компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока – 2". Издание напоминает, что во вторник (16 февраля) у администрации Байдена наступает крайний срок, чтобы огласить список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США, направленные на остановку строительства газопровода. Эти компании могут потенциально попасть под американские санкций.

Администрация Байдена может отказаться от применения санкций в соответствии с положением о национальных интересах, чтобы сохранить отношения с Германией, важным европейским союзником и предоставить России геополитическую победу, пишет газета.

Представители совета национальной безопасности Белого дома встретились, чтобы обсудить газопровод и в том числе готовность Германии ввести мораторий на реализацию проекта, рассказали осведомленные о ходе дискуссии собеседники газеты.

Представитель госдепартамента США сказал, что администрация Байдена знала о возобновлении строительства "Северного потока – 2", и что она будет "следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода и, если такие действия будут совершаться, вынесет решение о санкциях".

Представитель оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG заявил, что санкции США против компаний, ведущих законный бизнес в Европейском союзе по проекту "Северный поток – 2", противоречат международному праву и нарушают энергетический суверенитет Европы.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.