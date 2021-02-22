Главы МИД Украины и Польши попросили Байдена использовать все средства, чтобы остановить строительство "Северного потока – 2"

Если Россия достроит газопровод "Северный поток – 2", она попытается убедить украинскую общественность в безразличии Запада к собственным принципам, заявили министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Польши Збигнев Рау.

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Польши Збигнев Рау попросили президента США Джо Байдена использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода "Северный поток – 2". Совместное заявление министров опубликовано 22 февраля в статье издания Politico.

Кулеба и Рау отмечают, что России позволили "продвинуться далеко с проектом (газопровода "Северный поток – 2")" несмотря на то, что она продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, демонстрируя вопиющее пренебрежение международными законами.

Польша и Украина давно предупреждали об опасности строительства "Северного потока – 2", заявили министры. Их призывы к бдительности и смелости услышали в Конгрессе США, который настаивал на остановке опасного и разъединяющего проекта, говорится в статье.

Главы МИД призвали Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта. Министры заявили о необходимости отвергнуть утверждение, что "Северный поток – 2" стал "слишком большим, чтобы потерпеть неудачу". Если проект окажется успешным, Россия попытается убедить украинскую общественность в безразличии Запада к собственным принципам, а также безопасности и процветанию Украины, предостерегли главы дипломатии двух стран.

Говоря о поддержке проекта Германией, министры заявили, что "Северный поток – 2" не касается энергетической безопасности страны. Они уважают право Берлина выражать свою точку зрения, но такого рода проекты нельзя рассматривать через призму двусторонних отношений. В этой связи нужно использовать подход более широкой перспективы интересов и безопасности Европы в целом, полагают Кулеба и Рау.

Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, добавили министры.