Глава МИД Польши призвал Россию восстановить территориальную целостность Украины

Польша призывает Россию соблюдать международное право, заявил глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Рау: В течение семи лет Крым и Донбасс остаются под российской оккупацией Фото: EPA

Глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау 20 февраля на своей странице в Twitter призвал Россию сделать шаги к восстановлению территориальной целостности Украины.

"В течение семи лет Крым и Донбасс остаются под российской оккупацией. Польша призывает Россию соблюдать международное право, восстановить территориальную целостность Украины", – заявил Рау.

По его словам, Россия также должна компенсировать нарушение прав человека на оккупированных территориях.

Протягом 7 років #Крим та #Донбас залишаються під російською окупацією. Польща стоїть по стороні жертв і закликає Росію дотримуватися міжнародного права, відновити територіальну цілісність України та компенсувати порушення прав людини на окупованих територіях. @DmytroKuleba — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) February 20, 2021

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия там ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.