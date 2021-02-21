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Глава МИД Польши призвал Россию восстановить территориальную целостность Украины

Польша призывает Россию соблюдать международное право, заявил глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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Рау: В течение семи лет Крым и Донбасс остаются под российской оккупацией
Рау: В течение семи лет Крым и Донбасс остаются под российской оккупацией
Фото: EPA

Глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау 20 февраля на своей странице в Twitter призвал Россию сделать шаги к восстановлению территориальной целостности Украины.

"В течение семи лет Крым и Донбасс остаются под российской оккупацией. Польша призывает Россию соблюдать международное право, восстановить территориальную целостность Украины", – заявил Рау.

По его словам, Россия также должна компенсировать нарушение прав человека на оккупированных территориях.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия там ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, Украина, Польша, Кремль, Донбасс, оккупация, международное право, нарушение, Збигнев Рау
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