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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У Путина объяснили, как именно он "не бросит" оккупированный Донбасс

Россия продолжит оказывать русскоязычному населению Донбасса помощь, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что РФ продолжит отправлять на Донбасс "гуманитарные конвои"
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что РФ продолжит отправлять на Донбасс "гуманитарные конвои"  
Фото: EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам, что именно имел в виду Владимир Путин, когда говорил, что "не бросит" оккупированный Донбасс. Слова Пескова 15 февраля передает РБК.

"Вы знаете, что там живет много русскоязычных, они лишены социального обеспечения со стороны своего государства Украины. – сказал пресс-секретарь Путина. – Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать".

Во время общения с главными редакторами российских СМИ 10 февраля Путин заявил пропагандистке Маргарите Симоньян, что "не бросит" Донбасс.

27 января российская пропагандистка Симоньян, ее муж, ведущий Тигран Кеосаян, а также главный редактор радио "Говорит Москва" Роман Бабаян приехали в оккупированный Донецк. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский сообщал, что они прибыли на оккупированные территории Украины для проведения форума "Русский Донбасс".

После этого в МИД заявили, что будут инициировать запрет на въезд Кеосаяна в Украину. Симоньян и Бабаян уже невъездные в страну. Сам форум украинские дипломаты связали с попытками воспрепятствовать мирной реинтеграции оккупированных территорий.

28 января, выступая на форуме в оккупированном Донецке, Симоньян заявила, что "люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью огромной, великой, щедрой родины". "Вы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой", – сказала пропагандистка.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

РФ начала отправлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года. Официальный Киев не раз заявлял, что российские "гуманитарные конвои" попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, по данным украинских властей, под видом "гумконвоя" Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.

Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, Украина, Москва, Донбасс, пропаганда, Дмитрий Песков, агрессия, боевики, российская пропаганда, помощь, вторжение, гумконвой, конфликт, президент
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