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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Попытки Кремля навязать "русский мир". В МИД Украины отреагировали на пропагандистский форум в оккупированном Донецке

Российское руководство не оставляет идеи "перекроить Украину под свои лекала", однако это не остановит неотвратимого восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями, подчеркнул спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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В МИД отреагировали на "форум" в оккупированном Донецке
В МИД отреагировали на "форум" в оккупированном Донецке
Фото: depositphotos.com

Пропагандистский форум "Русский Донбасс" в оккупированном Донецке свидетельствует о попытках Кремля навязать Украине "русский мир". Об этом завил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина", который был опубликован 30 января.

По его словам, российское руководство не оставляет идеи "перекроить Украину под свои лекала", однако это не остановит неотвратимого восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.

"Неустанные попытки Кремля навязать Донбассу "русский мир" и затянуть его в токсичное информационное пространство идут вразрез обязательств Российской Федерации в рамках мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", – сказал спикер.

Николенко добавил, что цель "форума" – создать препятствия для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Он подчеркнул, что Украина обязательно проинформирует об этом зарубежных партнеров.

Спикер напомнил, что вооруженная агрессия России против Украины является преступлением против международного мира и влечет международно-правовую ответственность государства и международную уголовную ответственность всех причастных к преступлениям.

"Никакие "доктрины" из сферы фантастики не остановят неотвратимое восстановление суверенитета Украины над временно оккупированными территориями. Ожидаем от российской стороны добросовестного выполнения ранее достигнутых договоренностей для продвижения переговорного процесса", – заявил он.

27 января российская пропагандистка Маргарита Симоньян, ее муж, ведущий Тигран Кеосаян и главный редактор радио "Говорит Москва" Роман Бабаян приехали в оккупированный Донецк. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский заявил, что они прибыли на оккупированные территории Украины для проведения форума "Русский Донбасс".

После этого в МИД заявили, что будут инициировать запрет на въезд Кеосаяна в Украину. Симоньян и Бабаян уже невъездные в страну.

28 января, выступая на форуме в оккупированном Донецке Симоньян заявила, что "люди Донбасса хотят жить у себя дома и  быть частью огромной, великой, щедрой родины".

"Вы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой", – сказала пропагандистка.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Донецк, МИД Украины, Донбасс, Маргарита Симоньян, российская агрессия, война в Украине, Олег Николенко
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