Российскому ведущему Кеосаяну инициируют запрет на въезд в Украину – МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет на въезд в Украину российскому ведущему телеканала НТВ Тиграну Кеосаяну. Вчера он с еще двумя российскими пропагандистами посетил оккупированный Донецк. Об этом 28 января сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.
"Наверное, скрепы русского мира на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуру запрета на въезд в Украину Кеосаяну. [Его супруга, главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита] Симоньян и [главный редактор радио "Говорит Москва" Роман] Бабаян давно невъездные", – заявил Николенко.
Російські пропагандисти прибули у Донецьк. Напевно, скрепи «русского мира» на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні. У зв’язку із діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну на в’їзд до України. Симоньян і Бабаян давно нев’їздні. pic.twitter.com/F2f4Mpaxkk— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 28, 2021
Накануне Симоньян, Кеосаян и Бабаян приехали в оккупированный Донецк. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Денис Казанский в своем Telegram-канале заявил, что в Донецк едут российские пропагандисты для проведения форума "Русский Донбасс".
В сентябре 2020 года российское издание The Insider составило рейтинг самых известных пропагандистов Кремля по уровню их зарплат. Кеосаян и Симоньян заняли второе и третье места. По данным журналистов, их годовой доход на телевидении составляет примерно по 60 млн руб. (по 22 млн грн).
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).