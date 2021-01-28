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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российскому ведущему Кеосаяну инициируют запрет на въезд в Украину – МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что российскому ведущему телеканала НТВ Тиграну Кеосаяну запретят въезд в Украину. Накануне он приехал в оккупированный Донецк, чтобы принять участие в мероприятии под названием "Русский Донбасс".

Кеосаян входит в тройку рейтинга самых известных пропагандистов Кремля по уровню их зарплат
Кеосаян входит в тройку рейтинга самых известных пропагандистов Кремля по уровню их зарплат
Фото: _m_simonyan_ / instagram

Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет на въезд в Украину российскому ведущему телеканала НТВ Тиграну Кеосаяну. Вчера он с еще двумя российскими пропагандистами посетил оккупированный Донецк. Об этом 28 января сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.

"Наверное, скрепы русского мира на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуру запрета на въезд в Украину Кеосаяну. [Его супруга, главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита] Симоньян и [главный редактор радио "Говорит Москва" Роман] Бабаян давно невъездные", – заявил Николенко.

Накануне Симоньян, Кеосаян и Бабаян приехали в оккупированный Донецк. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Денис Казанский в своем Telegram-канале заявил, что в Донецк едут российские пропагандисты для проведения форума "Русский Донбасс".

В сентябре 2020 года российское издание The Insider составило рейтинг самых известных пропагандистов Кремля по уровню их зарплат. Кеосаян и Симоньян заняли второе и третье места. По данным журналистов, их годовой доход на телевидении составляет примерно по 60 млн руб. (по 22 млн грн).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Теги: Россия, НТВ, Донецк, Украина, МИД Украины, пропаганда, Маргарита Симоньян, журналисты, война в Украине, Тигран Кеосаян
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