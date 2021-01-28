Российскому ведущему Кеосаяну инициируют запрет на въезд в Украину – МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что российскому ведущему телеканала НТВ Тиграну Кеосаяну запретят въезд в Украину. Накануне он приехал в оккупированный Донецк, чтобы принять участие в мероприятии под названием "Русский Донбасс".

Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет на въезд в Украину российскому ведущему телеканала НТВ Тиграну Кеосаяну. Вчера он с еще двумя российскими пропагандистами посетил оккупированный Донецк. Об этом 28 января сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.

"Наверное, скрепы русского мира на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуру запрета на въезд в Украину Кеосаяну. [Его супруга, главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита] Симоньян и [главный редактор радио "Говорит Москва" Роман] Бабаян давно невъездные", – заявил Николенко.

Російські пропагандисти прибули у Донецьк. Напевно, скрепи «русского мира» на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні. У зв’язку із діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну на в’їзд до України. Симоньян і Бабаян давно нев’їздні. pic.twitter.com/F2f4Mpaxkk — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 28, 2021

Накануне Симоньян, Кеосаян и Бабаян приехали в оккупированный Донецк. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Денис Казанский в своем Telegram-канале заявил, что в Донецк едут российские пропагандисты для проведения форума "Русский Донбасс".

В сентябре 2020 года российское издание The Insider составило рейтинг самых известных пропагандистов Кремля по уровню их зарплат. Кеосаян и Симоньян заняли второе и третье места. По данным журналистов, их годовой доход на телевидении составляет примерно по 60 млн руб. (по 22 млн грн).