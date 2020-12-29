ГОРДОН
 
 
МИР

"За личный вклад в развитие СМИ". Телепропагандистка Симоньян получит $13,5 тыс. премии от правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29 декабря наградил главного редактора российского пропагандистского телеканала RT Маргариту Симоньян правительственной премией.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Симоньян возглавляет телеканал RT
Симоньян возглавляет телеканал RT
Фото: _m_simonyan_ / Instagram

Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян получит от правительства награду в 1 млн руб. ($13,5 тыс.) "за личный вклад в развитие СМИ". Соответствующие распоряжение подписал 29 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С 2005 года Симоньян возглавляет телеканал RT, а также является главным редактором пропагандистского информационного агентства "Россия сегодня".

Работники "Комсомольской правды" Александр Коц и Дмитрий Стешин получат премию "за репортажи из горячих точек и освещение событий в Беларуси".

По данным белоруской ассоциации журналистов, Коц участвовал в освещении конфликтов в Косово, Афганистане, Сирии, Украине, Ираке, Ливии, Египте и Нагорном Карабахе. Коц внесен в список украинского "Миротворца"; имеет медаль "За отвагу". Коц долгое время работал в паре с Стешиным, отметили в ассоциации. 

30 мая 2014 года им запретили въезд в Украину. В СБУ заявили, что они активно работали в Славянске, а также сопровождали боевиков, участвовавших в допросах пленных, в том числе трех украинских альфовцев, и были своего рода "журналистским пулом" террористов. Несмотря на запрет в 2014 году, Коц продолжал освещать события в Луганске, а Стешин – в Донецке.

Теги: Россия, СМИ, Беларусь, пропаганда, правительство, Александр Коц, Дмитрий Стешин, Маргарита Симоньян, журналисты, награды, Михаил Мишустин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Dzidzio расcказал, когда споет дуэтом с женой
  Dzidzio расcказал, когда споет дуэтом с женой
Уставшая от энергичных мальчиков Alyosha отправилась на прогулку вдвоем с дочерью
Уставшая от энергичных мальчиков Alyosha отправилась на прогулку вдвоем с дочерью
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Для меня главное – здоровье малышки. Про себя молчу!" Беременная супруга Джеджулы сделала заявление из больницы
"Для меня главное – здоровье малышки. Про себя молчу!" Беременная супруга Джеджулы сделала заявление из больницы
Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Ефименко
Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Ефименко
Крус снялась для обложки российского глянца
Крус снялась для обложки российского глянца
Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника
Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника
Верещук устроила в тире стрельбу по мишеням. Видео
Верещук устроила в тире стрельбу по мишеням. Видео
"Все вопросы к Потапу. Я одет". Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде
"Все вопросы к Потапу. Я одет". Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде
В Париже умер модельер Пьер Карден
В Париже умер модельер Пьер Карден
Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал
Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
Как приготовить вегетарианские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Как приготовить вегетарианские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS