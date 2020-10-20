Записки бывшего подполковника КГБ: Кичигин, Соловьев, Киселев и другие пропагандисты на службе Кремля

Сергей Кугушев и Юрий Шарандин

В конце 1980-х годов Сергей Кугушев организовал акционерное общество "Русский капитал". Располагалось оно в престижном районе Москвы на Крылатских холмах в здании бывшей горнолыжной базы. В числе акционеров "Русского капитала" оказались два бывших сотрудника Госкомспорта СССР – Владимир Чернявский и Юрий Шарандин, знавшие друг друга по совместной работе в управлении пропаганды всесоюзного спортивного ведомства.

Шарандин, как я уже писал, в бытность его сотрудником управления пропаганды Госкомспорта СССР был мною завербован в качестве агента, но работал я с ним недолго, так как с помощью моих коллег он по моей рекомендации был вскоре назначен на должность начальника протокольного отдела Госкомспорта и в дальнейшем агентурную связь с ним осуществлял офицер действующего резерва подполковник Анатолий Васильевич Алексеенков, официально занимавший должность заместителя начальника управления международных спортивных связей Госкомспорта СССР.

Юрий Шарандин. Фото: council.gov.ru

Шарандин в скором времени решил вернуться к своему журналистскому образованию и стал главным редактором газеты "Солидарность", органа Московской федерации профсоюзов, но проработал Шарандин в газете недолго. Из-за конфликта с председателем Московской федерации профсоюзов Михаилом Шмаковым он был вынужден оставить газету, к которой относился как к своему детищу, и стал сначала заместителем начальника управления аппарата президента РФ по внутренней политике (УВП), а затем заместителем руководителя аппарата Совета Федерации РФ, начальником правового управления.

УВП фактически курировало все развитие внутриполитической жизни в России. В его задачи входила подготовка материалов об общественно-политической ситуации в стране, которые ложились на стол президента. Заодно его сотрудники обеспечивали взаимодействие главы государства с другими органами власти, в том числе региональными. От сотрудников УВП во многом зависели результаты выборов в Государственную думу и их восприятие гражданами, обществом и участниками политических процессов. Одним словом, УВП являлось одним из важнейших стержней политической конструкции современной России.

В Советском Союзе и нынешней России всем выпускникам вузов присваивались, и по-прежнему присваиваются, звания офицеров запаса соответствующих родов войск на случай начала военных действий. Личные дела офицеров запаса хранятся в военных комиссариатах (военкоматах) по месту жительства. Шарандин был приписан к органам госбезопасности с военно-учетной специальностью "ведение пропаганды на войска противника". Его личное дело офицера запаса в советские времена находилось в мобилизационном отделе УКГБ СССР по городу Москве и Московской области (в настоящее время в соответствующем подразделении ФСБ РФ). Неоднократно он проходил переподготовку в Высшей школе КГБ СССР и Академии ФСБ РФ. Хобби Шарандина (о чем он сообщил в своей автобиографии) – стрельба из боевого оружия.

Юрий Екишев

Еще один друг и соратник Калашникова – Юрий Екишев (родился в 1964 году в Сыктывкаре) – современный националистический писатель, драматург, сценарист, математик, политический и религиозный деятель.

Юрий Екишев. Фото: zavolu.info

В 2006 году был судим по ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) и ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражда, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ. По приговору суда был осужден к лишению свободы сроком на два года в колонии-поселении, из них один год провел в следственном изоляторе.

22 июня 2016 года в очередной раз Екишев был арестован по месту его проживания в Москве по обвинению в совершении преступления предусмотренного ст. 282 УК РФ. В тексте Екишева "Русская идея. Особенности национальной войны" содержались признаки возбуждения вражды по отношению к евреям, а в статье "Русский порядок. Уроки Новороссии" содержалась пропаганда идеологии движения "Пара Беллум" и призыв присоединиться к его деятельности. Следствие также считало, что Екишев являлся членом запрещенного в России "Народного ополчения имени Минина и Пожарского". Одновременно с ним был задержан Калашников, получивший статус свидетеля в уголовном деле.

Аргентина и "Вагнер"

"Глубинное государство" в России не дремлет. Оно активно внедрено во все сферы жизни страны. В начале 2018 года СМИ активно публиковали материалы по так называемому "кокаиновому делу". В них сообщалось об обнаружении в школьном здании, расположенном в жилой части комплекса российского посольства в Буэнос-Айресе (Аргентина), 12 чемоданов с 383 кг кокаина.

Руководил охраной школьного здания натурализовавшийся в качестве аргентинца в возрасте 18 лет Иван Близнюк, являвшийся сотрудником аргентинской полиции. По утверждению аргентинской газеты La Nacion, Близнюк в 2015-м и 2016 годах проходил обучение в Московском университете МВД России имени Владимира Кокоты. По всей вероятности, в это время он и был завербован российскими спецслужбами, которые активно выискивают из числа бывших соотечественников людей, могущих представлять для них интерес. Руководитель охраны зданий посольства России в столице Аргентины, вне всякого сомнения, являлся таким человеком.

В довольно запутанном этом деле, так как информация о нем крайне ограничена и противоречива, прослеживается использование криминальной группой из числа российских спецслужб дипломатического канала для доставки кокаина в Россию и вероятного последующего транзита наркотиков в Западную Европу. Примечательным является факт доставки в Россию указанных 12 чемоданов с кокаином (замененным аргентинской полицией на муку) самолетом российского правительственного авиаотряда "Россия", осуществляющего перевозку высших российских чиновников. Подобные авиалайнеры не проходят таможенный контроль, тем более что речь шла о самолете секретаря СБ РФ, бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Примечательным был и конечный пункт доставки груза – база Министерства иностранных дел России.

Еще одним примером деятельности "глубинного государства" является история создания и существования частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Название компании возникло от позывного ее руководителя Дмитрия Уткина, подполковника ГРУ вооруженных сил РФ, в недавнем прошлом командира одного из полков 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ.

Уткин, предположительно, увлечен символикой Третьего рейха и выбрал себе позывной по фамилии любимого композитора Гитлера Рихарда Вагнера.

Наемничество в России запрещено законодательством. Предшественницей ЧВК "Вагнер" была образованная в 2013 году ЧВК "Славянский корпус". Первоначально она предназначалась для охраны морских судов, следовавших в районы, где промышляли современные пираты. В обеих ЧВК наемниками были бывшие российские военнослужащие, равно как и военнослужащие из бывших советских республик.

Однако самыми первыми наемниками были завербованные ФСБ России бывшие военнослужащие российских вооруженных сил, которые предприняли попытку штурма мятежного Грозного 26 ноября 1994 года. Штурм позорно провалился, а ряд наемников оказались в плену чеченских сепаратистов. Тогда министерство обороны России цинично открестилось от своих наемников, заявив, что военнослужащие российской армии в штурме не участвовали, хотя заявление это было откровенной ложью.

Весной 2013 года в Гонконге была зарегистрирована частная военная компания (ЧВК), учредителями которой были бывшие российские военнослужащие. Компания публиковала объявления о найме контрактников для охраны морских судов от пиратов и защиты сирийских энергетических объектов, предлагая зарплату в $5 тыс. в месяц. Объявления привлекли внимание бывших спецназовцев из ГРУ, ВДВ, ВВ МВД и СОБР. Значительная часть контрактников имела боевой опыт, приобретенный в горячих точках России и на постсоветском пространстве. После приезда в Бейрут (столицу Ливана) контрактники переправлялись в Дамаск (столицу Сирии), а затем на военную базу в Латакии. К октябрю 2013 года "Славянский корпус" состоял уже из 267 контрактников – двух рот, дислоцированных в Латакии.

Задачей "Славянского корпуса" стала охрана нефтяных месторождений Дейр-эз-Зор. Однако при выполнении первой же боевой задачи наемники корпуса попали в засаду, шестеро из них получили ранения различной тяжести. Корпус с поля боя фактически бежал. По возвращении в Россию члены группы были арестованы ФСБ по обвинению в наемничестве, наказуемом по ст. 359 УК РФ. Несмотря на то, что компания была зарегистрирована в Гонконге, владельцы фирмы также были арестованы. В октябре 2014 года Московский городской суд приговорил руководителей компании Вадима Гусева и Евгения Сидорова к трем годам лишения свободы. Верховный суд России оставил приговор в силе. По непроверенным данным в составе "Славянского корпуса" в Сирии был Дмитрий Уткин (Вагнер).

"Славянский корпус". Фото: warriors.fandom.com

Весной 2014 года во время событий в Крыму Уткин принимал активное участие в боевых операциях по блокированию и разоружению воинских подразделений украинской армии, дислоцированных на Крымском полуострове, в составе значительной группы бывших наемником "Славянского корпуса". Многие из них стали известны как "вежливые люди" и "зеленые человечки", а их командир получил известность в соответствии со своим позывным Вагнер. С тех пор так стали называть и всю группу.

Из Крыма наемники "Вагнера" переместились в Донецкую область Украины, где приняли активное участие в военных действиях на стороне сепаратистов. Участие наемников (вместо регулярных войск) давало возможность политическому руководству России, включая Путина, заявлять, что российских военнослужащих на востоке Украины нет.

В 2015 году вагнеровцы выступили в Сирии на стороне войск Башара Асада. С этого времени группу стали называть ЧВК "Вагнер". Помимо стрелкового оружия, наемники имели теперь на вооружении танки, БМП и артиллерию. Тренировочный лагерь ЧВК "Вагнер" на территории России находился на хуторе Молькино Краснодарского края, в месте дислоцирования 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ МО РФ. Соответственно, все действия наемников находились под контролем ГРУ и им координировалась.

7 февраля 2018 года несколько подразделений ЧВК "Вагнер", принимавшие участие в боях в районе города Хашам (провинция Дейр-эз-Зор), понесли значительные потери, попав под удар артиллерии и ВВС США, входящих в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ. Перед атакой руководство вооруженных сил коалиции связалось с представителем МО РФ по горячей линии, чтобы уточнить, находятся ли в районе планируемого удара российские военнослужащие, и получило стандартный отрицательный ответ. После этого, по словам генерал-лейтенанта Джефри Хэрригана, командующего действиями ВВС США в Сирии, американцами была начата операция, в которой были задействованы бомбардировщики B-52, беспилотники MQ-9, самолеты огневой поддержки AC-130, вертолеты AH-64 Apache и истребители-бомбардировщики F-15E. Операция длилась три часа. По оценкам Пентагона, потери противника составили около 100 человек. Официальные российские власти признали факт гибели нескольких своих граждан, являющихся "гражданскими лицами", оказавшимися случайно под ударом сил международной коалиции.

Офицер ГРУ Сергей Кичигин

Когда Сергей Кургинян давал интервью киевскому еженедельнику "Газета 2000", он, безусловно, знал, что владелец и главный редактор этого издания – бывший офицер ГРУ министерства обороны СССР Сергей Кичигин.

Сергей Кичигин окончил Киевское высшее дважды Краснознаменное имени Михаила Фрунзе общевойсковое училище, в котором имелся факультет по подготовке военных разведчиков. В 1974 году окончил Военный институт иностранных языков в Москве (данное учебное заведение в основном готовило будущих военных разведчиков). Свободно владеет китайским языком (одним из диалектов). Несколько лет прослужил в качестве начальника поста технической разведки в небольшом киргизском городке Майли-Сай – на границе с Китаем. Через некоторое время, используя связи отца, перешел на службу в качестве преподавателя китайского языка в Киевское высшее общевойсковое училище имени Фрунзе, где был факультет по подготовке военных разведчиков. В 1987 году по состоянию здоровья уволился из армии.

В августе 1995 года появился в Канаде, где активно устанавливал связи в китайской диаспоре. Посещал кладбища (в разведке это первый этап создания биографической легенды для "нелегала"). В Канаде рассказывал, что работал помощником президента Украины Леонида Кучмы, с которым якобы поддерживала близкие отношения его семья. Благодаря высокому покровительству Кичигин сумел, по его рассказам, продать целый эшелон заграничных автомобилей и осуществить еще ряд удачных коммерческих операций, давших ему возможность заработать большие деньги. Однако в рассказы Кичигина поверить было трудно.

Довольно скоро по прибытии в красивейший город Канады Ванкувер он купил дом за 2,5 миллиона канадских долларов в самом дорогом и престижном районе – Западном Ванкувере, на океанском берегу.

Сергей Кичигин. Фото: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына / wikipedia.org

Прожив в Канаде четыре года, Кичигин никакого дела так и не начал. Все это время, наняв русскоговорящего водителя, он активно посещал различные китайские бизнесы и их комьюнити. Скорее всего, это была попытка восстановления связи агентуры еще советских спецслужб с бывшими китайскими гражданами и китайцами-уйгурами, проживавшими в СССР на территории Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

Без видимых причин Кичигин посещал местные кладбища. Кладбища разведчики и их агентура посещают для нахождения могил с захоронениями младенцев, рядом с которыми, как правило, похоронены и их родители. На основе надписей на могильных камнях, где указаны имена и даты рождения умерших, создается легенда для агентов-нелегалов. Сначала получаются копии оригинальных свидетельств о рождении умерших младенцев. Это самый важный этап. Затем изготавливаются все остальные необходимые документы для агентов-нелегалов. В частности, канадские свидетельства о рождении (и канадские паспорта) были у арестованных в США в 2010 году 10 российских разведчиков-нелегалов.

Получив канадское гражданство и заграничный паспорт этого государства, Кичигин отбыл в Украину, где в 1999 году в Киеве основал и возглавил "Газету 2000". Это издание рядом украинских СМИ обвинялось в пророссийской позиции. Критика звучала и из-за океана – из США, в связи с тенденциозными публикациями о внутренней и внешней политике американских властей. Нередко в украинской прессе Кичигина называли российским шпионом, однако канадский паспорт гарантировал ему неприкосновенность от украинских властей. Скончался Кичигин 9 января 2019 года в Москве.

Так как он имел канадское гражданство, но не поехал на лечение в Канаду, можно предположить, что для этого у него были серьезные основания. Иными словами, от канадских властей он скрывался, потому как иначе воспользовался бы канадской медициной, высокого уровня и бесплатной для канадских граждан. Сообщение о смерти Кичигина было опубликовано агентством "РИА Новости" в формате теплого некролога его "друга" – российского журналиста Дмитрия Киселева.

Пропагандист Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев родился в 1954 году в Москве. В 1978 году окончил филфак Ленинградского государственного университета имени Андрея Жданова. Этот же вуз ранее окончил Владимир Путин.

Так как в университете обучались иностранные студенты, в нем имелась должность офицера действующего резерва, официально называвшаяся помощник ректора по международным вопросам. Пройдут годы, и эту должность займет будущий бессменный российский президент Путин.

Офицер действующего резерва должен был организовывать агентурно-оперативный процесс среди иностранных студентов в целях выявления среди них сотрудников и агентов зарубежных стран. Для этого осуществлялась вербовка из числа профессорско-преподавательского состава, а также советских и иностранных студентов. Тот факт, что сразу же по окончании вуза Киселев был принят на престижную работу в Главное управление иновещания Гостелерадио СССР может свидетельствовать о том, что Киселев, уже будучи студентом, был завербован КГБ.

Дело в том, что к моменту поступления на первую работу Киселев был уже дважды разведен: по советским меркам случай беспрецедентный. Гостелерадио СССР оперативно курировалось 3-м отделением 1-го отдела 5-го управления КГБ СССР. Руководил этим подразделением полковник Анатолий Смазнов. Его заместителем был майор Георгий Калачев, а их подчиненными являлись старший оперуполномоченный Альбин Валуев и оперативные уполномоченные Олег Соколов, Юрий Новиков и Владимир Торопыни.

Дмитрий Киселев. Фото: duma.gov.ru

Офицеры-оперативники госбезопасности, курировавшие порученные им объекты оперативной деятельности, всегда тщательно изучали анкеты претендентов на получение нового для них места работы. При этом кураторы-офицеры не только были озабочены государственной безопасностью, но и своей благополучной карьерой. Появление среди сотрудников курируемого объекта проблемного персонажа сулило офицеру, ответственного за него, массу неприятностей и хлопот.

В 1978 году, когда Киселев был принят на работу в Главное управление иновещания Гостелерадио СССР, курировал эту структуру с целым рядом различных редакций молодой по возрасту и опыту оперативной деятельности оперуполномоченный старший лейтенант Владимир Торопыни, мечтавший о работе в разведке. Не мог он высказать положительное мнение о приеме на работу Киселева, имевшего в возрасте 23 лет два развода. И один-то развод в советские времена мог создать для разведенца серьезные карьерные проблемы, а у Киселева их было два.

По советским меркам подобные любвеобильные мужчины относились к числу морально неустойчивых, что было равносильно неблагонадежности. Одним словом, Киселев мог получить престижное место работы только при заинтересованности в нем чекистов как агенте КГБ.

В начале 1991 года во время революционных событий в Литве Киселев отказался зачитать в эфире лживый текст с сообщением об этих событиях. Последовало его увольнение из иновещания. Но он без труда смог приобрести весьма выгодную в материальном плане работу, сотрудничая с немецкими и японскими телекомпаниями, что, конечно же, в его случае не было бы возможно без санкции КГБ.

В 2000 году президентом России стал Владимир Путин, "собиратель земель русских", и поэтому вовсе не случайно в начале 2000 года, как только Путин стал исполняющим обязанности президента России, в Киев прибыл российский журналист Дмитрий Киселев, до 2004 года проработавший главным редактором службы информации украинской телекомпании ICTV. Украина в стратегических планах нового российского руководителя была приоритетной целью в плане присоединения ее к России.

Приобретя опыт агентурной мимикрии, Киселев на национальные украинские празднества покрывал себя желто-голубым флагом, надевал на себя вышиванку, на голову помещал шапочку с вышитым на ней трезубцем. При этом в своей деятельности на руководимом им телеканале он всячески способствовал росту рейтинга пророссийски настроенного Виктора Януковича как претендента на пост президента Украины.

Победил лидер Оранжевой революции Виктор Ющенко, и из-за обвинений в поддержке Януковича Киселев был отстранен от дальнейшего руководства телеканалом. Но и именно в этот период он приобрел начальный опыт пропагандиста путинского режима. И в то же время сдружился с советским военным разведчиком Кичигиным, агентурно сотрудничающим с российскими спецслужбами в деле обработки украинских элит и общества в пророссийском плане.

Дружба Киселева и Кичигина длилась до кончины последнего в 2019 году, и все это время они были верными путинскими пропагандистами. И не только они...

Пропагандист Владимир Соловьев

Владимир Соловьев родился в 1963 году в Москве в еврейской интеллигентной семье. Обучался в элитной школе с углубленным изучением английского языка. В 1986 году окончил физико-химический факультет Московского института стали и сплавов. После завершения высшего образования по 1988 год работал экспертом в Комитете молодежных организаций (КМО).

Владимир Соловьев. Фото: russia.tv

Как мы ранее писали, из этой организации вышло немало агентов советских спецслужб, занявших впоследствии высокие позиции в различных государственных и общественных структурах. На молодого перспективного специалиста, хорошо владевшего английским языком, не могли не обратить внимание кураторы КМО от КГБ СССР.

В те годы КМО оперативно курировался офицерами 1-го отделения 1-го отдела 5-го управления КГБ СССР. Руководил отделением подполковник Игорь Курганов, а непосредственно КМО курировал старший оперуполномоченный майор Михаил Щербаков, за несколько лет до этого переведенный в 5-е управление КГБ из 9-го управления КГБ.

Делающему карьеру на новом для него месте службы Щербакову важно было проявить себя успешно осваивающим мастерство оперативника-агентуриста. В качестве кандидата на вербовку он выбрал новичка в КМО Соловьева. Выбор этот был удачным для обоих. Щербаков вербовкой демонстрировал успехи на новом для него поприще, так как на службе в "девятке" он выполнял охранные функции. Для Соловьева же факт его приобщения к агентуре КГБ стал без преувеличения судьбоносным.

В Советском Союзе лицемерно провозглашалось равенство народов. Вот только один народ – еврейский – в это равенство не входил. Как с горьким сарказмом шутили о себе евреи в советские времена, Соловьев был "инвалид пятой группы".

В СССР существовали три группы инвалидности, в соответствии с которыми ограничивалась трудоспособность лиц, их имеющих. "Пятой" же инвалидной группой назывался пятый пункт в советских анкетах – "национальность", если эта национальность оказывалась еврейской.

Как и многие советские евреи, Соловьев ощутил на себе лживость советской пропаганды о якобы имевшем место в СССР равенстве народов. По причине "инвалидности пятой группы" (или из-за "пятого пункта") у него не приняли документы в Московский инженерно-физический институт (МИФИ) и на физфак МГУ. На вступительных экзаменах в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ) поставили "неуд" по математике. Выручил Соловьева, как и ряд других подобных ему "инвалидов", Московский институт стали и сплавов (МИСиС), куда евреев принимали.

Окончив вуз с красным дипломом, Соловьев, однако, сталь варить не пошел. Из горького жизненного опыта он усвоил, что при наличии "инвалидности" без поддержки, несмотря на способности, на успех в карьере рассчитывать не приходится. И вот счастливый случай – встреча с представителями могущественной организации, КГБ СССР. Соловьев оказался в КМО.

Вскоре после того, как Соловьев пополнил ряды агентов советской госбезопасности, он получил должность сотрудника в одном из престижнейших научных учреждений страны – Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР (ИМЭМО). Его курировали, как и КМО, офицеры-оперативники 1-го отделения 1-го отдела 5-го управления КГБ. Впрочем, они же курировали еще и Союз советских обществ дружбы с зарубежными странами (ССОД), международное управление ВЦСПС, международный отдел Союза ветеранов Великой отечественной войны и так далее. Но именно курирование указанным подразделением госбезопасности ИМЭМО было весьма драматичным для его руководства.

С 1966-го по 1982 год институт возглавлял академик Николай Иноземцев.

Николай Иноземцев. Фото: sbiblio.com

Иноземцев (родился в Москве в 1921 году) в 1941–1945 годах воевал, был награжден четырьмя боевыми орденами и несколькими медалями. В 1949 году окончил МГИМО, в 1952 году – аспирантуру этого же института, получил степень кандидата исторических наук. С 1952-го по 1957 год работал в международном отделе редакции журнала "Коммунист". С 1961-го по 1966 год – заместителем главного редактора газеты "Правда". Одновременно занимался научной деятельностью в ИМЭМО, став в 1960 году доктором исторических наук. В 1961 году занял должность заместителя директора института, а 1966 году – директора. С 1968 года академик. В 1975 году был избран членом президиума Академии наук СССР.

В силу своего жизненного опыта и признания государством его заслуг, отмеченных рядом высоких правительственных наград, Иноземцев в отношении кураторов от КГБ держался независимо. У поколения людей, к которому принадлежал Иноземцев, не стерлись в памяти репрессии 1937–1939 годов. Поэтому отношения руководителя ИМЭМО Иноземцева с КГБ оставляли желать много лучшего. Соответственно, в КГБ Иноземцева не любили и искали способы его проучить. Так как к академику Иноземцеву подступиться было сложно, отомстить ему решили через арест кого-то из его сотрудников.

В 1981 году старший оперуполномоченный 1-го отделения 1-го отдела 5-го управления КГБ СССР майор Игорь Курганов, выполняя указания своих руководителей, прежде всего строптивого генерала Ивана Абрамова, занимавшего должность заместителя начальника 5-го управления КГБ СССР и стремившегося возглавить это управление, завел дела оперативной проверки (ДОП) на двух сотрудников ИМЭМО – Фадина Андрея Васильевича, 1953 года рождения, и Кудюкина Павла Михайловича, тоже 1953 года рождения. Вскоре дела были переведены в дело групповой оперативной разработки (ДОР). Оба дела имели одинаковую окраску: по терминологии КГБ – "антисоветская агитация и пропаганда и организационная деятельность по созданию антисоветской организации". В апреле 1982 года разработка завершилась арестом следственным отделом КГБ СССР обоих фигурантов.

8 апреля 1982 года состоялось заседание политбюро ЦК КПСС:

Сов. секретно.

Экз. единственный

(рабочая запись)

Без права публикации Заседание политбюро ЦК КПСС Председательствовал тов. Черненко К.У. Присутствовали тт. Андропов Ю.В., Горбачев М.С., Громыко А.А., Тихонов Н.А., Устинов Д.Ф., Соломенцев М.С., Капитонов И.В., Долгих В.И., Зимянин М.В., Русаков К.В. На закрытом заседании политбюро тов. Андропов Ю.В. проинформировал о положении с кадрами в Институте мировой экономики и международных отношений. Он доложил, что в результате тщательной проверки были получены сигналы об антисоветских настроениях научных сотрудников этого института Фадина Андрея Васильевича и Кудюкина Павла Михайловича – оба 1953 года рождения. При проверке эти сведения получили полное подтверждение.

Далее в тексте документа шел перечень якобы преступных деяний указанных лиц. 12 августа 1982 года академик Иноземцев скончался от сердечного приступа. В апреле 1983 года Фадин и Кудюков были амнистированы. После смерти Иноземцева они уже больше никого в КГБ не интересовали.

Новое руководство ИМЭМО с тех пор не рисковало вступать в конфронтацию с госбезопасностью. Поэтому, когда кураторами от КГБ для командировки в США был предложен никому не известный как ученый-экономист Соловьев, проработавший в ИМЭМО всего год, никто возражать не посмел. А когда Соловьев вернулся из США, кураторы из госбезопасности продвинули его на телевидение – для внесения в умы внемлющих идей, витающих в большом доме на Лубянской площади.

Вместо эпилога

Крах советского строя и его олицетворения СССР не был привнесен извне. Никакие масоны, пятые колонны, иноверцы и прочие "внешние" силы не смогли бы добиться тех разрушительных результатов, которые были достигнуты Коммунистической партией и ее верным оруженосцем госбезопасностью.

Много лет основы этой политической системы сознательно и целенаправленно расшатывались самими советскими элитами. Партийные элиты, подпитываемые огромными взятками от теневой экономики, не могли реализовать свои богатства в рамках существовавшего строя. Им давно стало в нем тесно.

Не менее значительные накопления имели руководители спецслужб, которые, видя, как обогащается партийная элита, торопились не просто не отстать он нее, но еще и преуспеть, поскольку понимали, что в конечном итоге властью будет обладать тот, кто сконцентрирует у себя больше денег. Мы знаем, что большая часть денег оказалась у КГБ. У них же сосредоточилась и вся полнота власти в современной России.

Предыдущая часть опубликована 14 октября.

Все опубликованные части книги Владимира Попова "Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ" можно прочитать здесь.