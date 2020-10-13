Записки бывшего подполковника КГБ: Концепция "русского мира", "Наши" и танки в обмен на компьютеры

Госбезопасность и русские националисты

Русских националистов при активном участии 5-го управления КГБ СССР взращивать начали еще в советские времена. Вот отрывок из воспоминаний генерал-майора милиции в отставке, бывшего руководителя российского отделения Интерпола Владимира Овчинского, опубликованного на сайте "Радио Свобода" 29 декабря 2010 года:

"1986 год – это год, когда в Москве были зарегистрированы первые массовые драки между люберами, металлистами, хиппи и другими молодежными сообществами, то, что называлось неформалами. Я курировал тему неформалов со стороны МВД, а со стороны Академии наук аналогичную группу возглавлял Леонид Радзиховский. Мы провели большую работу и поняли: то, что начиналось как молодежные неформальные группировки, превратилось в организованную преступность. Прежде всего это относилось к люберам и казанским группировкам. Со временем наш вывод подтвердился. Костяк всех нынешних организованных преступных группировок, факт существования которых государство не желает признавать, формировался тогда, в середине [19]80-х именно в среде молодежных объединений. К 1987 году ситуация в Москве стала невыносимой, и было принято решение провести комплексную оперативно профилактическую операцию. Я вошел в штаб по ее руководству. Наиболее опасными считались люберы... За каждым из 300 активных люберов закреплялся оперативный работник, который должен был вести с ним профилактическую работу. Я проводил инструктаж. Через два дня меня вызывает начальник института генерал [Юлиан] Солопанов (Овчинский в тот период был сотрудником ВНИИ МВД СССР. – Попов) и показывает мне бумагу, подписанную генералом [Николаем Ефимовичем] Челноковым, начальником УКГБ по Москве и Московской области. В ней говорилось, что проведенное совещание и предлагаемые нами меры провоцируют массовые беспорядки в столице. И была на этом документе резолюция первого секретаря московского городского комитета партии [Бориса] Ельцина: "Такие действия противоречат линии партии. Прошу разобраться и принять меры по существу". Партийное расследование моих "преступных действий" длилось месяц и вылилось в 13 томов. К его концу о люберах уже не вспоминали, меня обвинили в том, что поднял руку на русских патриотов. Это объяснялось тем, что когда в мое отсутствие вскрыли мой сейф, там в числе прочих документов обнаружилась справка, в которой общество "Память" характеризовалось как фашистская организация. Заместитель министра внутренних дел по кадрам обвинил меня в идеологической диверсии, играющей на руку сионистам. Мне было объявлено неполное служебное соответствие. Это означало исключение из партии и увольнение с работы..."

С началом перестройки спецслужбы стали "скрещивать" националистов с церковью, причем не с церковью вообще, а с ее зарубежным крылом, чтобы таким образом скомпрометировать РПЦЗ и добиться ее полного подчинения Московской патриархии.

Как мы ужу упоминали, в январе 1992 года Синод РПЦЗ направил в Россию викария Западно-Европейской епархии епископа Каннского Варнаву (Прокофьева) с поручением организовать постоянно действующие синодальное подворье в Москве, которое осуществляло бы власть Архиерейского синода в России. Свою деятельность в России епископ Варнава строил в тесном взаимодействии с протоиреем Алексеем Аверьяновым. На территории поликлиники №68 в Москве в здании Марфо-Мариинской обители было образовано синодальное подворье РПЦЗ. В этом же здании разместился неофициальный штаб Национально-патриотического фронта "Память", возглавляемого агентом спецслужб Дмитрием Васильевым.

19 марта 1992 года в обители состоялась пресс-конференция, в ходе которой протоиерей Алексей Аверьянов от имени епископа Варнавы и со ссылкой на митрополита РПЦЗ Виталия заявил об альянсе с "Памятью", которая, по его словам, "создает отряды быстрого реагирования для защиты храмов РПЦЗ от их захвата". Разумеется, никто никого не захватывал и захватывать не планировал. Это была банальная провокация.

Дмитрий Васильев на этой же пресс-конференции заявлял, что готов летом "взять Москву в тройное кольцо" блокады с целью свержения существующего режима. Через два месяца, 19 мая, епископ Варнава принял участие в демонстрации "Памяти" на Садовом кольце в Москве. Во время поездок по стране Дмитрия Васильева по его просьбе в числе сопровождавших часто присутствовали протоирей Алексей Аверьянов и епископ Варнава.

Параллельно 30 ноября 1991 года по инициативе тележурналиста Александра Невзорова было создано народно-освободительное движение "Наши". Целью движения было воссоздание разваливающегося (но в тот день еще формально существовавшего) Советского Союза в территориальных пределах Российской империи.

"Нашими" в телерепортажах Невзорова были те, кто вооруженной силой пытались сохранить власть коммунистов в СССР, подавляя выступления оппозиции в Литве в январе 1991 года и штурмовавших телецентр в столичном Вильнюсе, при штурме которого погибло 13 протестующих и один офицер группы "А" КГБ СССР (убитый своими "нашими"). Активное участие в январских событиях на стороне центральных властей приняли военнослужащие вильнюсского ОМОНа, разоружавшие местную милицию и захватившие ряд государственных объектов. Им и был посвящен первый репортаж под названием "Наши".

Следующий был о рижском ОМОНе, в январе 1991 года силой занявшем здание МВД Латвии, телеграф и столичный Дом печати. Пять человек были убиты и восемь ранены. Летом того же года сотрудники вильнюсского и рижского ОМОНа уничтожили 13 таможенных постов на границе Литвы и Латвии с Россией. Семь литовцев из числа полицейских и таможенников на таможенном посту "Мядининкай" на границе с Беларусью были убиты. Операцию по уничтожению постов снимал со своей съемочной группой Александр Невзоров.

Движение "Наши". Фото: yuga.ru

В числе членов совета движения "Наши" были активный сторонник сохранения СССР Виктор Алкснис и видный член общества "Память" Юрий Риверов. Совершенно логичным было присоединение к движению "Наши" командира рижского ОМОНа Чеслава Млынника и его последующее участие в боевых действиях в 1992 году в Абхазии, во время грузино-абхазского конфликта, в Нагорном Карабахе, Югославии и Чечне (везде на стороне "наших"). В 1993 году он был среди защитников Белого дома в Москве. В 2008 году Млынник получил тяжелое ранение во время боевых действий в Южной Осетии после российского вторжения в Грузию.

Выбранная Путиным патриотическая риторика "наших" в значительной степени способствовала его победе на президентских выборах 2000 года. В своих программных выступлениях он пропагандировал патриотизм и необходимость объединения всех граждан вокруг общенародной цели.

Идеи ''русского социализма'' нашли воплощение в его предвыборной программе, многие положения которой коррелировались с основными посылами современного интерпретатора ''русского социализма'' Алексея Подберезкина, изложенными во множестве его публикаций. "Национальное достоинство", "национальный суверенитет", "единый командный дух", "государственная воля", "жесткий государственный контроль", "потенциал великой державы", "ориентация на многополярный мир", "восстановление геополитического авторитета" – все эти выражения Путин заимствовал из программных положений Народно-патриотического союза России, одним из создателей которого был Подберезкин. Характерным было отсутствие слова "демократия" в первом послании Путина Федеральному собранию 8 июля 2000 года, с которым он выступил в Кремле. В последующих посланиях президента слово ''демократия'' прозвучало, кажется, один раз.

В послании Федеральному собранию в 2005 году Путин вернулся к теме крушения Советского Союза: ''Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории''.

Так была провозглашена концепция "русского мира" – включения в состав Российской Федерации тех территорий, где живут этнические русские.

"Мне очень нравились и до сих пор нравятся коммунистические и социалистические идеи. Если мы посмотрим кодекс строителя коммунизма, который широко тиражировался в Советском Союзе, то он очень напоминает Библию. Это не шутка, это такая выдержка из Библии на самом деле".

Это тоже цитата из Путина – примитивная попытка скрестить коммунизм, социализм и религию (православие), Библию и "кодекс строителя коммунизма". Удалось ли это Путину?

31 августа 2009 года в Нью-Йорк генеральным консулом России в США Сергеем Гармониным были вручены российские паспорта группе священослужителй РПЦЗ: епископу Монреальскому и Канадскому Гавриилу, протоиреям Серафиму Ган и Андрею Соммеру, протодиакону Владимиру Цурикову, а также директору по связям Архиерейского собора РПЦЗ Николасу Охотину. Акция была своеобразная, в прежней истории аналогов не имевшая. Получив второе гражданство, указанные священослужители переходили под юрисдикцию России, и в случае выявления связей со спецслужбами своей новой и исторической родины они могли быть ею защищены. Именно для защиты агентуры и была осуществлена эта акция.

Протоиерей Российской православной автономной церкви, настоятель храма Святого Царя мученика Николая II Михаил Ардов, узнав об этом, воскликнул: "Это окончательная победа КГБ над зарубежной церковью. И в тоже время это глупейшее решение... Патриархия всегда "в кармане" у того, кто сидит в Кремле".

Агент Сергей Кургинян на современном этапе

16 января 2017 года в ходе передачи ''Поединок'', которую на российском телевидении ведет Владимир Соловьев, дебатировался вопрос о роли Иосифа Сталина в истории. В обсуждении данной темы приняли участие Леонид Гозман – российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз правых сил" и Сергей Кургинян, в начале 2011 года создавший и возглавивший движение ''Суть времени'', объединившее сторонников десталинизации и восстановления обновленного СССР.

Подавляющее число участников передачи, присутствовавших в студии или принявших участие в голосовании по телефону, поддержали позицию Кургиняна, всячески превозносившего роль Сталина в становлении и развитии СССР. В то же время ведущий передачи Владимир Соловьев всячески пытался дезавуировать заявления Леонида Гозмана о поощрении властями России ''сталинизации'' общества.

Сергей Кургинян. Фото: SJabberwocky / Wikipedia.org

Кургинян с его давнишним агентурным опытом всегда действовал в соответствии с указаниями своих кукловодов. Так было на закате советской империи, когда он, следуя воле первого заместителя председателя КГБ СССР Бобкова усмирял пылающие национальные окраины огромной страны. Так было в 1993 году в период острого политического кризиса между депутатами Верховного совета и президентом России Борисом Ельциным, когда Кургинян был среди тех, кто пытался отстранить руководителя государства от власти.

Известный театральный режиссер Марк Розовский однажды отметил: "Кургинян – абсолютно достоевский типаж: даже не бес, а мрако-бес с политическими амбициями, который понадобился сначала КГБ, а потом и новой кремлевской администрации" ("Собеседник", 2 марта 2012 года. – Попов).

Публично позиционируя себя оппонентом существующему в России режиму, Кургинян в действительности является его активным пособником. Он своего рода поп Гапон. Гапон тоже был агентом "госбезопасности" – царской охранки и, по нынешним понятиям, активным общественным деятелем, внушавшим массам революционные идеи. Кургинян тоже широко идет в массы, при этом четко улавливая веяния времени.

"Надо понимать, что сегодня интернет радикально меняет всю картину политической войны. Никто не рассчитывал, что русские будут использовать его не по американской модели, а по своей, что возникнет альтернативная интернет-армия. Моя организация сыграла здесь большую роль, в том числе численности. У нас есть несколько тысяч людей, умеющих работать автономно и по всем передовым правилам интернет-войн. Они "упаковали" интернет контентом и смыслами так, что нашим "оранжевым" в сетевой среде оставалось либо опускаться в дискуссии "ниже уровня плинтуса", либо просто помалкивать". Из интервью Кургиняна еженедельнику "Газета 2000" (Киев), 12 апреля 2012 года

Приведем еще одно весьма интересное высказывание провокатора-Кургиняна, приуроченное к исторической дате – годовщине большевистского переворота, 7 ноября 2012 года:

"С огромным вниманием смотрю за тем, как работают "Братья-мусульмане". Это международное орденское движение, создающее партии и побеждающее в Египте, Палестине ("Хамас"). Я буду в ужасе, если они победят в Сирии, на пути к своей мечте – халифату. Но изучать и применять их опыт, оставив в стороне идеологию и взяв на вооружение архитектуру – стоит. Мы создадим международное движение, новый Коминтерн, "Красный халифат".

"Братья-мусульмане" ("Аль-Ихван аль-Муслимун") представляют собой религиозно-политическую ассоциацию, основанную в 1928 году после освобождения Египта от прямой власти англичан. Движение характеризуют как крайне консервативный ислам салафитского толка. В России, Сирии, Саудовской Аравии и Египте (с 24 декабря 2013 года) деятельность движения признана террористической. Целью движения является устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания "Великого исламского халифата", включая Россию. При этом, помимо политической борьбы, движение активно использует вооруженный джихад на территории разных стран.

В ходе так называемой ''арабской весны'', которую в значительно степени инициировали ''братья-мусульмане'', активистами протестного движения в деле объединения их сторонников и направления деятельности широко использовался интернет. Именно их опыт использовал Кургинян при создании своей ''интернет-армии'' с далеко идущими планами по перетягиванию России с "пятого места" на "второе":

"Если нужно для того, чтобы народ не погиб полностью за десять лет, перевести страну из аграрно-традиционной, находящейся на пятом месте в мире, в страну, находящуюся на втором, индустриальную – без жертв это сделать невозможно. Возникает один вопрос – либо кем-то пожертвуем, либо всеми" Вечер с Владимиром Соловьевым, 14 февраля 2017 года

Тут, действительно, без нового Сталина не обойтись!

Нельзя не озаботиться вопросом о том, откуда у Кургиняна, родившегося в 1949 году, в семье, где один из дедов был расстрелян в период чисток, такая неуемная любовь к тирану Сталину. Объяснение этого феномена можно найти лишь в одном – в тайной жизни Кургиняна как агента спецслужб еще с советских времен. Некоторый свет на эту тайную жизнь Кургиняна проливает книга его учеников-последователей – Сергея Кугушева и Максима Калашникова (Владимира Кучеренко) "Театр мысли Сергея Кургиняна":

"Уж скоро будет 20 лет с того дня, как один из авторов книги, Сергей Кугушев, увидел Кургиняна. То был осенний день в Москве середины 80-ых. И клуб Консерватории рядом с домом Высоцкого на Малой Грузинской, где играли странный, тягучий до неинтересности, но одновременно умный и тревожаще-психологичный спектакль "Борис Годунов". А потом, после представления, было общение с актерами… А самым интересным стало знакомство с режиссером Сергеем Кургиняном – человеком, отмеченным печатью избранничества. Блестящий физик, оригинальный математик и прирожденный организатор… в начале [19]80-х он резко и неожиданно изменил стиль и само направление жизни. Свел к минимуму занятия наукой и стал режиссером… Его театр выглядел полуподпольным, но при этом негласно поддерживался партийной и чекистской элитой СССР. Кургинян проводил исследования и испытания новых психотехнологий, способов воздействия на групповое сознание, систем смыслообразования… Кургинян пытался нащупать пути прорыва к новому "Красному смыслу". Кургинян был одним из последних настоящих коммунистов… Кстати, и в партию он вступил на моих глазах, когда из нее было модно выходить. А до этого он был просто – беспартийный коммунист, как и подавляющее большинство приверженцев "Красного смысла". Вскоре после посещения театра мы подружились и при поддержке "последнего наркома", главы Госстроя Юрия Баталина нам удалось невиданное: создать новый театр. Тогда за какой-то год в столице впервые за 30 лет возникли сразу пять новых театров, и одним из них был кургиняновский "На досках"... В театр мы привлекали всех умных людей вне зависимости от их политических воззрений и личных свойств. Мы надеялись, что несовпадение точек зрения позволит создать новый советский проект, и Красная Атлантида, на наших глазах уходящая в пучину, вдруг всплывет, схлынут воды – и вновь мир увидит возрожденный Красный Колосс. В необычном театре-лаборатории работали Татьяна Толстая и Виктор Ерофеев, силовик [Владимир] Овчинский и диссидент Симон Кордонский, Михаил Леонтьев и Борис Богоряцкий. Сам же Кургинян служил душой и рупором этого странного объединения. Он не только общался с высшим руководством СССР и Москвы, но и метался по терпящей бедствие стране, проникал во все кризисные точки. Я, Сергей Кугушев, участник и очевидец этих событий, говорю честно: мы ленились делать подобное. Жили в комфорте, ходили на государственную службу, ездили в персональных машинах и получали тогдашние кремлевские пайки. А Сергей Ервандович инкогнито высаживался в Карабахе, проникал в Сумгаит, проводил подпольные встречи с прибалтийскими националистами и одновременно – с их противниками, советскими патриотами".

Высаживаться" в горячих точках для ведения переговоров с "националистами" и их "противниками" (спецслужбами и советской властью) Кургинян мог только в том случае, если выполнял задания своих кураторов из госбезопасности.

Георгий Щедровицкий

Говоря о Кургиняне и его деятельности, было бы большим упущением не вспомнить о его предшественнике Георгие Петровиче Щедровицком, одном из выдающихся ученых советско-российского периода. Нынешний первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко является одним из учеников и последователей философа Щедровицкого.

Щедровицкий и его последователи считали, что общество можно программировать. Недавно журналист и телеведущий Андрей Караулов в своей передаче, говоря о протестах в Хабаровске, высказал мысль о том, что ответственный за внутреннюю политику Сергей Кириенко сознательно усугубляет ситуацию, действуя согласно наставлениям Щедровицкого, чтобы привести к власти технократов.

Философ Щедровицкий в 1958 году организовал Московский методологический кружок (ММК) являвшейся философско-методологической и интеллектуально-практической школой, центром разработки системомыследеятельностной методологии и организационно-деятельностных игр (ОДИ). При жизни Щедровицкого на протяжении более чем 30 лет главной формой деятельности ММК были методологические семинары под его руководством. После того, как в 1987 году семинары прекратили работу, Щедровицкий стремился поддерживать единство кружка путем проведения методологических съездов. Всего состоялось пять съездов. Первый – в январе 1989 года в Киеве.

Георгий Щедровицкий. Фото: fondgp.ru

Основой всего были ОДИ как универсальная методологическая система решения управленческих задач. Один из участников этих игр, сотрудник 5-го управления КГБ Валерий Лебедев, будущий активный участник ГКЧП, уволенный после неудавшегося путча в звании генерал-майора и с должности заместителя председателя КГБ СССР, знавший философа около 20 лет, полагал, что Щедровицкий задумал ОДИ под дальнейшее развитие и реализацию "интеллектуального переворота" в СССР, дабы пропустить через игры сотни тысяч людей и создать массовый класс своих сторонников:

"Вернемся к основной теме: к теме о попытке завоевания политической власти не с помощью дворцового переворота, восстания, революции или даже демократических выборов, а с помощью группы прошедших игры людей. Которые становятся настолько незаменимыми в качестве советников высших политиков и (чуть позже) генераторов основных государственных идей, что постепенно сначала реальная, а потом и юридическо-политическая власть переходит к ним", – писал Лебедев.

Однако деятельность Щедровицкого не афишировалась, и кружок его был несколько похож на секту или ложу посвященных, хотя, по мнению члена ММК Александра Левинтова, коллапсу Советского Союза в значительной степени способствовала именно деятельность Щедровицкого и его последователей, а не ЦК КПСС и генсек Михаил Горбачев.

Кургинян испытал живое влияние самого Щедровицкого, который провел в рамках кургиняновского театра "На досках" целую серию лекций, на основании которых была издана отдельная книга. Политические же цели Кургиняна и Щедровицкого серьезным образом разнились. Если Щедровицкий имел в виду эволюционное построение элитарного общества "без бития стекол", то Кургинян зовет назад в будущее, не считаясь с возможными жертвами со стороны народа.

Владимир Квачков и Владимир Кучеренко

В феврале 2009 года полковником ГРУ в отставке Владимиром Квачковым было создано "Народное ополчение имени Минина и Пожарского". Ранее, в 1998 году, Квачков был судим по обвинению в покушении на руководителя РАО ''ЕЭС'' России Анатолия Чубайса, но был оправдан коллегией присяжных. В мае 2009 года друг и сподвижник Квачкова русский националист Юрий Екищев образовал националистическое движение ''Пара Беллум''. О целях и задачах, которые ставило перед собой движение, сообщалось следующее:

"Из названия "Пара Беллум" (готовься к войне) уже становятся ясны наши цели... Мы вынуждены констатировать, что война идет. Давно. Скрытая, ползучая, маскирующаяся под разные маски и процессы – тем не менее это натуральная, необъявленная война. Со всеми ее признаками... "Истина – в войне!" Мы хотим мира, и потому готовимся к войне, как нас учили с детства. И приветствуем всех, кто думает так же. Можно привести уместные здесь слова св. Григория Богослова: "Война предпочтительней мира, удаляющего нас от Бога".

Движение ''Пара Беллум'' с момента его создания структурно вошло в состав "Народного ополчения имени Минина и Пожарского". 3 ноября 2010 года Квачков разместил на YouTube обращение к россиянам, в котором призвал к выходу "из иудейского плена" и призвал к войне, так как власть, согласно его заявлению, не оставила патриотам иного выхода.

23 декабря 2010 года Квачков был арестован, на этот раз по обвинению в терроризме и организации вооруженного мятежа в России. 8 февраля 2013 года Мосгорсуд признал Квачкова виновным в предъявленных ему обвинениях и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима (18 июля 2013 года Верховный суд РФ снизил Квачкову срок с 13 до восьми лет). Сам Квачков заявлял, что не собирался поднимать мятеж, а лишь готовил партизан на случай войны с иностранным агрессором. В то же время, в суде он отстаивал "право народа на восстание".

Единомышленник Квачкова Кучеренко (Калашников) в 2006 году создал интернет сообщество "Славянское братство" и опубликовал его манифест:

"Нам предстоит преобразить свою страну и спасти мир, который несется в пропасть со огромной скоростью. Мы собираемся породить новейшую Россию. Мы обязаны стать новейшими русскими. Мы должны вырвать страну из лап захватчиков. Именно поэтому мы создали братство – сообщество патриотов и творцов, строителей и созидателей – а не мародеров и разрушителей. Мы начали проект "Славянское Братство". И призываем каждого неравнодушного к судьбе славян присоединяться! Ведь кроме нас больше никто не способен изменить участь славян!"

11 сентября 2010 года Кучеренко (Калашников) был избран секретарем по стратегическому развитию Центрального совета партии ''Родина: здравый смысл'', возглавляемой упоминавшимся нами уже Михаилом Делягиным.

В январе 2016 года Кучеренко (Калашников) стал одним из учредителей "Комитета 25 января" – объединения сталинистов и националистов имперского толка, куда также вошли участник войны на востоке Украины Игорь Гиркин (Стрелков), главред ультраправого сайта "Спутник и Погром" Егор Просвирнин, основатель Национал-демократической партии Константин Крылов, лидер нацболов Эдуард Лимонов и востоковед Анатолий Несмиян. Движение изначально декларировало нейтралитет по отношению к действующей власти, но в мае 2016 года в своем манифесте "отказало нынешнему политическому режиму в поддержке", требуя среди прочего пересмотра незаконных сделок по приватизации и территориального расширения российского государства.

Круг друзей, помощников и источников информации Калашникова и Кугушева был достаточно специфичен. Один из них входил "в круг близких Андропову людей". Фамилию Калашников с Кугушевым нам не сообщают. Но можно предположить, что это был кто-то из упоминавшихся нами ранее высокопоставленных офицеров. Именно этот "источник" сообщил двум приятелям о существовании тайного плана Андропова, который мы в целом уже описали:

"Мы можем только реконструировать эту самую секретную часть андроповского плана, догадываться о масштабе проводимых им мероприятий. Приведем здесь лишь три факта. В конце 1970-х годов Андропов из особо приближенных лиц создал замкнутую, своего рода тайную организацию внутри КГБ СССР... (очевидно, что здесь идет речь о ''фирме'' Питовранова. – прим. В. Попова). Сам он [источник информации] общался всего с несколькими избранными, ближайшими соратниками... Сеть особо тесно взаимодействовала с теми подразделениями КГБ, которые занимались финансовыми операциями с Западом, создавали сеть фирм, компаний, банков, финансирующих и реализующих цели и программы Комитета государственной безопасности. Одновременно Андропов оказал поддержку ЦК ВЛКСМ по созданию центров научно-технического творчества молодежи – первых предпринимательских структур в России, возникших в самом начале [19]80-х годов... Еще одним свидетельством стала разработка операции "Невод" по целенаправленному созданию финансовой сети в Европе и Америке, которая бы могла не только обслуживать нужды разведки, но и нацелилась на экспансию на захват наиболее быстрорастущих и перспективных инвестиционных финансовых структур Западного мира. Все это были элементы плана, которым хотели обеспечить устойчивую финансовую базу для разгромленного, но, по мысли Андропова, непобежденного русского, советского, национального проекта. Этот пункт программы Андропова, как мы полагаем, воплотили лишь частично. Осуществление намеченных в этом направлении мер было приостановлено вместе со смертью генсека. Однако какие-то элементы этой программы были проведены в конце 1970-х годов". С. Кугушев, М. Калашников. Третий проект. Том 1

В этом же совместном труде обнаруживаются еще более откровенные признания: "Благодаря Юрию Ивановичу Дроздову, бывшему начальнику нелегальной разведки КГБ СССР, мы читали работы крупнейших аналитических центров США и Европы, посвященных ближайшему будущему России, ее перспективам на 2015–2020 годы". Или повествует Калашников: "Судьба свела меня с Николаем Алексеевичем Шамом, одним из тогдашних руководителей КГБ СССР, отвечавшим за экономическую контрразведку и прорывные технологии.... Николай Алексеевич своей подвижнической деятельностью подарил России надежду, дал ей шанс на будущее".

Николай Шам родился в 1940 году. В системе КГБ СССР работал с 1966 года. С 1974 года – в центральном аппарате КГБ. В 1985–1991 годах – первым заместителем начальника 6-го управления КГБ. Генеральское звание получил в 1986 году. В 1991 году стал первым заместителем председателя КГБ СССР. В 1992-м вышел в отставку по состоянию здоровья. Это – по официальной версии. В действительности же генерал Шам оставил службу в КГБ в знак протеста против действий нового руководителя российских спецслужб Вадима Бакатина, передавшего представителям американских властей схему размещения подслушивающих устройств, установленных в строящемся новом здании посольства США в Москве.

По словам Шама, "в 1987 году при поддержке тогдашнего начальника Генштаба маршала Михаила Моисеева в структуре Минобороны мы [т.е. КГБ] сформировали секретную воинскую часть, которая, фактически, являлась очень мощной научно-исследовательской лабораторией, полностью подконтрольной КГБ".

"Генштабовский проект не афишировался, – пишет Калашников. – Лаборатории необычной "военной части" развертывались на конспиративных квартирах ГРУ. Одну из них, на Фрунзенской, неоднократно посещал Сергей Кугушев. Несколько явок были и на Старом Арбате. Именно тогда мы увидели, что наша страна при желании способна прорваться в совершенно новый мир".

Калашников и Кугушев, как и отставной генерал КГБ Шам, при внешней откровенности о многом предпочитают умалчивать, например, о том, как было создано в 1988 году особое "21-е отделение" 6-го управления КГБ СССР "по дистанционному управлению памятью" и как для финансирования деятельности этого отделения был создан кооператив (НПКО) "АНТ" ("Автоматика, наука, технология"). Общественности стало об этом известно абсолютно случайно.

Максим Калашников. Фото: peoples.ru

11 января 1990 года в Новороссийске на подъездных путях железнодорожного вокзала была задержана партия из 12 танков на 12 железнодорожных платформах, предназначавшаяся для вывоза за границу. Танки были задерларированы как тягачи. Генпрокуратура СССР немедленно возбудила уголовное дело о контрабанде оружия.

Товар, как оказалось, принадлежал некому кооперативу "АНТ", созданному в августе 1988 года по инициативе заместителя начальника 6-го управления КГБ СССР Шама и начальника отдела 6-го управления КГБ Бориса Кокурина.

Под крышу АНТ, как стало известно позже, была переведена работа 21-го отделения 6-го управления КГБ, и для "режимного обеспечения работы 21-го отделения" в АНТ был даже создан 1-й отдел – случай уникальный для советского кооперативного предприятия. Директором АНТ значился сержант 9-го управления КГБ (ведомство по охране первых лиц государства) Владимир Ряшенцев.

Обменять танки на компьютеры через фирму АНТ придумал генеральный директор научно-производственного объединения "Взлет" генерал Вячеслав Довгань. Разрешение на сделку за номером ПП/25086 выдало руководством министерства обороны. 30 октября 1989 года Довгань и Ряшенцев подписали договор о бартерном обмене "тягачей" на компьютеры. В дорожной ведомости №696848 танки были записаны как "средства транспортирования неразобранные". Охраны у состава не было, сопровождали груз три сотрудника "Уралвагонзавода", где были изготовлены танки. 22 декабря 1989 года груз прибыл в Новороссийск, где простоял три недели и 11 января 1990 года был случайно обнаружен.

О находке незамедлительно сообщили первому секретарю Краснодарского крайкома КПСС Ивану Полозкову. Полозков по цепочке передал информацию в ЦК КПСС. В следственную бригаду были включены наиболее опытные сотрудники МВД и КГБ. Дело было поставлено на особый контроль в ЦК КПСС и его расследованию было даже посвящено внеочередное заседание президиума Совета министров СССР 12 марта 1990 года.

На заседании президиума выступили Полозков и народный депутат Верховного Совета СССР Анатолий Собчак. В своих выступлениях они заявили, что кооператив "АНТ" является лже-фирмой, созданной в нарушение всех советских законов. Однако расследование быстро захлебнулось. Виновных этой странной сделки обнаружить не удалось. Ряшенцев, защищаемый известным адвокатом Генри Резником, спустя некоторое время уехал в США, где вновь занялся коммерцией.

В 1993 году расследование уголовного дела кооператива "АНТ" было официально прекращено и генеральный прокурор РФ Валентин Степанков направил Ряшенцеву в США письмо с извинениями за причиненные неудобства. 1 июля 1997 года Ряшенцев скончался на 47-м году жизни. В Россию он так и не вернулся.

Предыдущая часть опубликована 7 октября. Следующая, заключительная часть, выйдет 21 октября.

Все опубликованные части книги Владимира Попова "Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ" можно прочитать здесь.