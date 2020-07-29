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Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь за рубежом и агенты советских спецслужб

Один из авторов книги "КГБ играет в шахматы" и бывший сотрудник Комитета госбезопасности СССР Владимир Попов недавно завершил работу над своими мемуарами. В книге "Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ" он рассказывает о становлении режима российского президента Владимира Путина, его соратниках, о своей работе в комитете и ключевых событиях, к которым имели отношение советские спецслужбы. Ранее книга не издавалась. С согласия автора издание "ГОРДОН" эксклюзивно публикует главы из нее. В этой части Попов пишет об агентуре КГБ в религиозных общинах СССР и за рубежом.

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Штаб-квартира Русской православной церкви за рубежом. Нью-Йорк
Штаб-квартира Русской православной церкви за рубежом. Нью-Йорк
Фото: Buckyboot /en.wikipedia.org
Владимир ПОПОВ

КГБ и Русская православная церковь за рубежом

Как мы уже писали, советское правительство было озабочено идеей объединения подконтрольной властям Московской патриархии с Русской православной церковью за рубежом (РПЦЗ), точнее идеей ликвидации этой антисоветской зарубежной православной церковной структуры под видом объединения.

4-й (церковный) отдел 5-го управления КГБ усиленно работал в этом направлении, используя своих многочисленных агентов, внедренных в РПЦ и прочие религиозные организации в СССР и за рубежом. Отчеты об этой агентурно-оперативной деятельности ежемесячно поступали руководству 5-го управления КГБ и складывались в папки салатового цвета под грифом "Секретно" и "Совершенно секретно". Вот некоторые выдержки из этих документов, красноречиво описывающие эту деятельность:

1967 год. "На заседаниях исполкома и ЦК Всемирного совета церквей в сентябре месяце с.г. на острове Крит с осуждением агрессивных действий США во Вьетнаме и Израиля на Ближнем Востоке выступили агенты Святослав, Воронов, Антонов и др. Делегация Русской православной церкви голосовала против резолюций по Вьетнаму и Ближнему Востоку, предложенных представителями церквей Запада, и потребовала обсуждения положения негров в США".

Август 1969 года. "Нашей агентуре удалось продвинуть агента Кузнецова на руководящую должность во Всемирный совет церквей".

1980 год. "Активный баптист-раскольник Хайло осужден по ст. 190, п. 1 УК РСФСР и направлен в психиатрическую больницу на принудительное лечение. На руководящее положение в Русскую православную церковь продвинут агент Павел, который направлен в Иркутск".

1982 год. "В настоящее время по стране… отбывают наказание 229 церковников и сектантов (в 1981 г. было 220). Кроме того, 18 человек находятся в ссылке (в 1981 г. – 24). Органами КГБ на враждебных элементов из этой категории граждан велось свыше 2500 дел оперативного учета (в 1981 г. – 2225). Наиболее значительные результаты выражаются в следующем: через ведущую агентуру Русская православная, Грузинская и Армянская церкви прочно удерживаются на позициях лояльности… За период 1982 г. проведено 1809 встреч, получено 704 сообщения. Для работы с агентурой используются 13 явочных и 2 конспиративные квартиры. Замначальника 4-го отдела полковник Романов".

1983 год. "В Москве с 28 сентября по 3 октября с.г. в издательском отделе Московской патриархии проходила встреча представителей церковной прессы, в работе которой участвовало 12 иностранцев… Через агентов Аббата и Григория на иностранцев оказано политически выгодное воздействие. Начальник 4-го отдела полковник Романов".

1987 год. "Агент Потемкин принимал участие в заседании ЦК Всемирного совета церквей, проходившего в ФРГ. Им получены данные об обстановке в штаб-квартире этой организации, о предстоящих кадровых переменах в руководстве ее подразделений…

Для контрразведывательного обеспечения заседания комитета, продолжения работы Христианской мирной конференции и проведения агентурно-оперативных мероприятий совместно с друзьями (НРБ, ВНР, ГДР, Куба, ЧССР) в ГДР командировались тт. Широкопояс В.Н. и Спиридонов А.М. Туда же маршрутировались 12 агентов органов госбезопасности. В ходе мероприятия нейтрализованы попытки провокационных выпадов в адрес церквей социалистических стран, недопущены невыгодные кадровые изменения, приняты политически выгодные итоговые документы… Начальник 4-го отдела полковник Тимошевский".

1988 год. "Впервые в составе советской делегации принял участие в генеральной сессии ЮНЕСКО агент Адамант из числа иерархов РПЦ… Рассмотрено пять личных и рабочих дел на агентов территориальных органов, рекомендованных для продвижения в руководящее звено Русской православной церкви. Начальник 4-го отдела полковник Тимошевский".

Август 1988 года. "По ДОР [дело оперативной разработки] "Аптекарь" проводились мероприятия, направленные на дальнейшую компрометацию объекта перед единомышленниками и связями на Западе… Через агентуру и другие возможности удалось склонить жену Аптекаря обратиться в суд с заявлением о разводе с ним… Начальник 4-го отдела полковник Тимошевский".

1989 год. "На объекте обслуживания "Издательский отдел Московской патриархии" установлен агент Вилы… Выпущен и распространяется в церковной и околоцерковной среде очередной номер журнала "Слово", издаваемый под контролем нашей агентуры. Начальник 4-го отдела полковник Тимошевский".

По оценке самого КГБ, к "ведущей агентуре" относились следующие агенты:

Михайлов – Владимир Михайлович Гундяев, патриарх Московский и Всея Руси;

Аббат – митрополит Волокаламский и Юрьевский Питирим;

Адамант – митрополит Ювеналий;

Антонов – митрополит Киевский Филарет;

Островский – митрополит Минский Филарет;

Топаз – архиепископ Калужский Климент;

Хризостом – архиепископ Вильнюсский;

Читатель – предстоятель Латвийской православной церкви Кудряшов;

Кузнецов – Буевский Алексей Сергеевич, сотрудник отдела внешних сношений Московского патриархата РПЦ;

Нестерович – Боровой Виталий Михайлович, почетный настоятель московского храма Воскресения Словущего на Успенском вражке;

Святослав – Никодим-Ротов Борис Георгиевич; в 1970 году ему было поручено временное управление патриаршими приходами Северной и Южной Америки; затем возглавлял отдел внешних церковных сношений РПЦ;

Анатолий – Миролюбов Иван, сотрудник отдела внешних церковных сношений Московского патриархата;

Ивериели – католикос Грузии Илий;

Петров – Петр Кузьмич Раина, экзарх патриарха Московского при патриархе Александрийском и всей Африке;

Воронов – Аркадий Родионович Тыщук, клирик Свято-Никольского православного собора в Нью-Йорке (1977–1982);

Федор – Иван Григорьевич Борча, священник сельских приходов украинских и румынских общин канадских провинций Альберта и Саскачеван (начало 1970-х годов);

Патриот – Виктор Сергеевич Петлюченко, клирик православного прихода Эдмонтона, столицы канадской провинции Альберта;

Икар – Игорь Владимирович Зуземель, епископ Русской православной церкви, митрополит Венский и Австрийский;

Есауленко – Иосиф Пустоутов, служил в православных храмах в Нидерландах, ФРГ, Италии и Франции. В 1976 году был назначен предстоятелем Московского патриархата при штаб-квартире Христианской мирной конференции (ХМК) в Праге;

Владимир – Николай Львович Церпицкий, личный секретарь митрополита Никодима;

Симонов – архиепископ Киприан (Зернов), настоятель храма Всех скорбящих на улице Большая Ордынка в Москве.

Доходило до анекдотичного: в 1983 году один из руководителей буддистской церкви агент Саян был награжден грамотой КГБ СССР "за многолетнее сотрудничество и активную помощь органам госбезопасности".

В целях конспирации КГБ давал клички не только своей агентуре, но и тем, кто являлся "объектами оперативного наблюдения, учета или разработки". Человек, скрытый под псевдонимом Аптекарь – Александр Огородников, религиозный диссидент, с которым КГБ вел борьбу.

Священник Александр Мень имел кличку Миссионер, академик Андрей Сахаров – Аскет, его жена Елена Боннэр – Лиса, писатель Александр Солженицын, как мы уже упоминали, Паук.

РПЦЗ и Первый конгресс соотечественников

19 августа 1991 года, во время ГКЧП, в Москве проходил Первый конгресс соотечественников, подлинным инициатором которого был КГБ СССР. Одним из видных участников конгресса был глава РПЦ патриарх Алексий Второй, год назад продвинутый на эту должность 4-м отделом 5-го управления КГБ.

Международные мероприятия вообще и конгрессы соотечественников в частности, с завидной регулярностью проводимые в Москве с августа 1991 года, с точки зрения КГБ представляли удобную возможность для использования участников форумов в интересах госбезопасности. Изучение тех, кто впоследствии приглашался как участник конгресса, начиналось задолго до проведения мероприятия. Сам же конгресс становился кульминационным моментом при обработке и вербовке спецслужбами представляющего для них интерес участника. Подобная деятельность рано или поздно приносила свои плоды.

Так, в августе 1991 года патриарх Алексий Второй во время Конгресса соотечественников в Москве принял Глеба Рара, известного русского эмигранта, многолетнего сотрудника радио "Свобода", одного из деятелей РПЦЗ, и через него передал Архиерейскому синоду РПЦЗ предложение о воссоединении РПЦ с РПЦЗ с сохранением за РПЦЗ полной автономии (это предложение тогда было отклонено митрополитом РПЦЗ Виталием Устиновым).

Глеб Рар. Фото: russkije.lv
Глеб Рар. Фото: russkije.lv

В ноябре 1991 года состоялся официальный визит патриарха Алексия Второго в США. По его приглашению отец Александр (Киселев) принял участие в совместном молебне в Свято-Николаевском Соборе в Нью Йорке – главном соборе патриарших приходов в США. Глава РПЦЗ митрополит Виталий категорически возражал против совместного молебна представителей двух церквей, имеющих совершенно противоположные воззрения на существующий в СССР политический строй, и неоднократно укорял о. Александра: ''Вы с нами, но вы не наш''. И действительно, в 1991 году о. Александр вернулся в Россию и поселился в Донском монастыре в Москве (в стенах которого завершил свой жизненный путь 3 октября 2001 года).

В январе 1992 года Архиерейский синод РПЦЗ направил в Россию викария Западно-Европейской епархии РПЦЗ епископа Каннского Варнаву с поручением организовать постоянно действующее синодальное подворье в Москве, которое бы окормляло прихожан от имени РПЦЗ. Варнава открыл подворье РПЦЗ в одном из корпусов Марфо-Мариинской обители, принадлежавшем городской поликлинике. Там же разместился неофициальный штаб Национально-патриотического фронта "Память", возглавляемого агентом 5-го управления КГБ Дмитрием Васильевым и сменившим его затем агентом 5-го управления КГБ Александром Баркашовым.

Разумеется, "соседство" РПЦЗ и радикальной, националистической и антисемитской организации "Память" было подстроено госбезопасностью и нанесло неимоверный ущерб репутации РПЦЗ в России. Религиозный диссидент Зоя Крахмальникова в июне 1993 года в связи с этим писала, что "связь РПЦЗ с ''Памятью'' дает абсолютную победу Московской патриархии над зарубежной церковью".

Противоборство с Московской патриархией в деле воссоединения церквей сопровождалась целым рядом внутрицерковных скандалов, одним из которых стал скандал с протоиереем Алексием Анатольевичем Аверьяновым (1952 года рождения). В 1990 году Аверьянов самовольно перешел в юрисдикцию РПЦЗ.

В ответ указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (агент Адамант) за №1217 от 17 сентября 1990 года Алексий "за самовольное оставление прихода вплоть до выяснения обстоятельств и покаяния" был запрещен в священнослужении, однако продолжил пребывание в РПЦЗ, где вскоре был возведен в протоиереи.

Тогда 26 июня 1992 года в Архиерейский синод РПЦЗ поступило письменное заявление Наталии Осиновой, содержащее обвинение Алексия Аверьянова в "нарушении нравственных законов о святости брака", "соблазнении и сожительстве с нею в блудодеянии в течении четырех месяцев".

В итоге указом митрополита Виталия за №11/35/152 от 6 ноября 1992 года протоиерей Алексий Аверьянов был запрещен в священнослужении, комплекс Марфо-Мариинской обители постановлением правительства Москвы был передан Московской патриархии, а РПЦЗ раскололась на сторонников и противников митрополита Виталия. Последний утратил свой пост, который занимал много лет, и РПЦЗ была успешно и окончательно поглощена Московской патриархией.

Глеб Рар

В 2011 году в московском издательстве ''Русский путь'' были опубликованы воспоминания Глеба Рара ''…И будет наше поколение давать истории отчет''. В своем предисловии Дмитрий Аркадьевич Столыпин (внук премьера-министра Петра Столыпина) написал:

''Чтобы увековечить память Глеба Александровича Рара и обратить внимание на свидетельство всей его жизни, мне хотелось бы привести здесь то, что мой отец Аркадий Петрович Столыпин писал о нем в своих воспоминаниях. Мой отец с большой любовью вспоминает Глеба Александровича и его полубрата Льва как ''мои друзья Рары'', он подробно описывает долголетнее сотрудничество с Глебом Александровичем и то, как они вместе боролись за свободную, солидарную Россию в иностранном секторе Народно-трудового союза российских солидаристов – НТС. Аркадий Петрович с 1954-го по 1960 год руководил сектором иностранных дел НТС и имел в Глебе Александровиче ценного друга и соратника.

Для НТС это были времена, насыщенные важными событиями, как, например, появление в рядах НТС капитана Николая Хохлова, бывшего офицера КГБ, который отказался от преступной миссии, а еще раньше – похищение тем же КГБ доктора Трушновича, руководителя им созданного комитета НТС для помощи беженцам с Востока. Мой отец писал, как Глеб Александрович сопровождал жену похищенного доктора Трушновича Зинаиду Никаноровну в Женеву, где она умоляла Молотова освободить ее мужа...

Потом мой отец рассказал о деятельности Глеба Александровича в русской секции радио "Свобода" в Мюнхене, начиная с 1975 года, и о его религиозных и исторических передачах... Своей широкой культурой и глубокой верой он оставил незабываемый отпечаток в жизни братства Святого Владимира, и его действия были одним из источников будущего диалога между обеими частями Русской церкви".

Глеб Александрович Рар родился в 1922 году Москве в купеческой семье. Его дед Александр Федорович Рар был директором московского филиала страхового общества "Россия", которому принадлежало знаменитое здание на Лубянке №2, занятое с 1919 года органами госбезопасности.

Отец Александр Александрович Рар (1885–1952) был офицером и в Первую мировую войну воевал на Галицийском фронте. Мать Наталия Сергеевна была родом из старого купеческого рода Юдиных. Ее брат Сергей Сергеевич Юдин был известным хирургом, удостоенным многими почетными званиями и наградами.

Поскольку предки Раров происходили из Эстляндии, семья в 1924 году перебралась в Эстонию, оттуда в Латвию, где Глеб Рар успел окончить немецкую гимназию. После оккупации Латвии Красной армией Рарам благодаря немецко-звучащей фамилии в 1941 году удалось вместе с немецкими переселенцами выехать в Германию.

С 1942 года Глеб Рар учился на архитектурном факультете в Бреславле (ныне – Вроцлав), вступил в Национально-трудовой союз (НТС) – будущий Народно-трудовой союз российских солидаристов. Созданная молодым поколением белоэмигрантов в 1930 году в Белграде, эта организация во время войны Германии с Советским Союзом поддерживала Русское освободительное движение (РОД), однако в целях прекращения влияния НТС на РОД германские власти в июне 1944 года арестовали целый ряд членов НТС, в том числе Рара.

Сперва он был заключен в тюрьме гестапо в Бреславле, затем в концлагерях Гросс-Розен, Саксенгаузен, Шлибен, Бухенвальд, Лангензальца и, наконец, Дахау, из которого был освобожден американскими войсками 29 апреля 1945 года.

После войны Рары поселились в Гамбурге, где Глеб закончил архитектурный факультет университета, активно участвовал в церковной жизни и был секретарем епископа Русской зарубежной церкви в британской зоне оккупации Германии Нафанаила (Львова). С конца 1947 года Рар работал в эмигрантском издательстве "Посев" во Франкфурте-на-Майне.

В 1949–1950 годах он с семьей находился в Марокко, с 1950 года работал в НТС в Германии. С 1957-го по 1960 год – на радиостанции "Свободная Россия" на Формозе (Тайване), с 1960-го по 1963 год руководил в Токио русскоязычными передачами японского радио и дальневосточным отделом американского Университета Мэриленда. С 1963-го по 1974 год снова работал в издательстве "Посев" во Франкфурте, состоял в редакционной коллегии журнала "Посев" и в совете НТС. С 1974-го по 1995 год работал на радио "Свобода" в Мюнхене.

Софья и Глеб Рар на китайской радиостанции «Свободная Россия». Тайбэй, 1959 год. Фото: rp-net.ru
Софья и Глеб Рар на китайской радиостанции "Свободная Россия". Тайбэй, 1959 год. Фото: rp-net.ru

Рар выступал за воссоединение РПЦЗ с Московской патриархией и в августе 1991 года, как мы уже указали, прибыл в Москву для участия в Конгрессе соотечественников. Человек с такой биографией не мог посетить Советский Союз, стать участником Первого конгресса соотечественников и получить аудиенцию у агента КГБ патриарха Алексия Второго без согласия на то всезнающего КГБ СССР, тем более что Рара решено было использовать в качестве специального посланника к иерархам РПЦЗ с предложением о воссоединении церквей, разделенных большевистским переворотом. Это было свидетельством глубокого доверия к Рару со стороны советских (затем российских) властей, основанного на его длительном негласном сотрудничестве с ними.

В 2001 году, вскоре после того, как Путин стал президентом, по личному указанию Путина Глеб Рар с супругой получили российское гражданство.

11–12 октября 2001 года в Москве в Колонном зале Дома союзов открылся Всемирный конгресс соотечественников, в котором приняли участие делегаты из 47 стран и видные политические деятели России. Во вступительной речи Путин впервые использовал тогда термин "русский мир" и обозначил направления, по которым в дальнейшем должны были выстраиваться отношения Российской Федерации и зарубежных соотечественников, призвав к поиску путей консолидации российской диаспоры и укрепления ее связей с Россией.


Выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном конгрессе соотечественников. 11 октября 2001 года. Фото: en.kremlin.ru
Выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном конгрессе соотечественников. 11 октября 2001 года. Фото: en.kremlin.ru

Практический результат этой деятельности был продемонстрирован в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину. 22 декабря 2014 года на сайте "Русский мост", созданном в 2010 году группой представителей потомков белой эмиграции во Франции, появилась статья-обращение под названием "Солидарность с Россией". В тексте, под которым поставили свои подписи более ста потомков русской эмиграции, проживавших в Европе, говорилось: "Мы ни в коей мере не отказываемся от защиты тех ценностей, на которых нас воспитывали наши предки, обреченные на изгнание после революции 1917 года. Мы не отказываемся ни от осуждения преступных деяний большевиков и их преемников, ни от восстановления исторической правды о том страшном времени. Но это не значит, что мы можем смириться с ежедневно обрушивающейся на нас клеветой в адрес современной России, ее руководства и ее президента, которых подвергают санкциям и смешивают с грязью вопреки элементарному здравому смыслу. Эта саморазрушительная для европейских стран нелепая затея заставляет серьезно задуматься всех тех, кто усматривает в ней стремление Запада скорее воспрепятствовать развитию России, чем уладить кризис в Украине".

Александр Мельник

В 1992 году в Москве был образован фонд Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного, являющийся общественной организацией. На сайте фонда было объявлено, что им "осуществляются проекты, направленные на формирование в обществе позитивного отношения к традиционным, скрепляющим основам России – государству, церкви, армии", и что фонд "ратует за пробуждение в человеке духовных основ, прочно связанных с историей и культурой народа". Одним из главных направлений деятельности фонда было "принесение в пределы РПЦ православных святынь". Создателем фонда был Александр Владимирович Мельник.

Фото: synod.com
Александр Мельник (в центре снимка). Фото: synod.com

На момент регистрации своего фонда Мельник был корреспондентом кишиневской газеты ''Вечерний Кишинев''. Одновременно с фондом Мельник зарегистрировал в Москве издательство ''Андреевский флаг'', основанное при поддержке только что созданного фонда и специализирующееся "на выпуске православной, военной, морской, исторической литературы" и межрегиональный общественный фонд "Центр национальной славы". Все три структуры были оформлены по адресу: Москва, улица Большая Ордынка, дом 35 (594 кв. м площади).

Как удалось кишиневцу Мельнику заполучить это здание, неизвестно. Но если сопоставить несколько фактов, то многое станет очевидным. Здание с адресом Ордынка, 35 практически примыкало к комплексу зданий с адресом Ордынка, 34, в котором до революции была расположена Марфо-Мариинская обитель – женский монастырь Русской православной церкви, основанный великой княгиней Елизаветой Федоровной в 1909 году.

7 мая 1918 года Елизавета Федоровна была арестована чекистами, но обитель продолжила свою деятельность как поликлиника, в которой служили сестры под руководством княжны Голицыной. Затем княжна была арестована чекистами. Часть сестер была выслана в Туркестан, другие переселились в Тверскую область, где создали огородное хозяйство.

После закрытия обители в ее соборном храме (Покровском соборе) в соответствии с коммунистическими традициями тех лет был открыт кинотеатр, а позднее – дом санитарного просвещения. В Марфо-Мариинской церкви разместилась амбулатория имени профессора Ф.А. Рейна – филиал ЦЕКУБУ. После Великой Отечественной войны здание Покровского храма передали под Государственные реставрационные мастерские (позднее – Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени Игоря Грабаря).

Так что регистрация Мельником в том же 1992 году в пределах Марфо-Мариинской обители, где уже разместились и московское подворье РПЦЗ, и штаб НПФ "Память" во главе с Дмитрием Васильевым и Александром Баркашовым, случайностью не была. За всем этим стояли влиятельные кукловоды из госбезопасности, прежде всего Филипп Бобков, использовавший свои многолетние контакты с агентом 5-го управления КГБ СССР Гавриилом Поповым, ставшим первым мэром Москвы, и сменившим его Юрием Лужковым.

С их помощью Бобков легко решал вопросы о выделении московской недвижимости негосударственным структурам, в которых он лично был заинтересован. А сама обитель, возродившаяся было после 1991 года и собравшая сотню сестер, была вскоре уничтожена в результате рейдерского захвата здания на Большой Ордынке, проведенного открытым акционерным обществом (ОАО) "Российские железные дороги" (РЖД), президентом которого был еще один высокопоставленный офицер российских спецслужб Владимир Якунин.

Фонд Андрея Первозванного и метаморфозы Сергея Щеблыгина

Фонд Андрея Первозванного очень скоро стал вполне солидной организацией. Попечительский совет фонда возглавил тогдашний председатель Совета Федерации Егор Строев. Он в то время поддерживал дружеские отношения с патриархом Алексием Вторым, увлекся православием, и один из учредителей фонда Сергей Щеблыгин, земляк и советник Строева, очень ему в этом помогал. По рассказам бывшего вице-губернатора Орловской области Алексея Богомолова, в обязанности Щеблыгина входила подготовка для Строева обзоров книжных новинок и тенденций общественно-политической мысли.

Егор Строев. Фото: wikipedia.org
Егор Строев. Фото: wikipedia.org

Егор Строев родился в 1937 году в деревне Дудкино Хотынецкого района Орловской области. В 1954 году работал пастухом в колхозе "Прогресс" Хотынецкого района. С 1956-го по 1957 год – бригадир в колхозе "Прогресс". В 1958 году вступил в КПСС. Избирался секретарем партбюро колхоза. Первое высшее образование получил заочно в Мичуринском плодоовощном институте по специальности "агроном-садовод".

С 1963-го по 1965 год – заместитель секретаря парткома, заведующий идеологическим отделом парткома Урицкого районного производственного колхозно-совхозного управления Орловской области. С 1965-го по 1969 год – секретарь Хотынецкого районного комитета КПСС Орловской области. С 1969-го по 1970 год – второй секретарь Покровского райкома КПСС.

С 1970-го по 1973 год – председатель исполкома Покровского районного совета, затем – первый секретарь Покровского райкома КПСС Орловской области. С 1973-го по 1984 год – секретарь Орловского обкома КПСС. С 1984-го по 1985 год – инструктор ЦК КПСС. C 1985-го по 1989 год – первый секретарь Орловского обкома КПСС. Член ЦК КПСС с 1986 года. Секретарь ЦК КПСС в 1989–1991 годах. С 1990 года член Политбюро ЦК КПСС.

Фото: wikipedia.org
Сергей Щеблыгин. Фото: wikipedia.org

Сергей Щеблыгин 1956 года рождения. В настоящее время – член Совета Федерации России. В 1975–1980 годах учился на историческом факультете МГУ на кафедре истории КПСС. Окончил учебу с отличием. Затем там же учился в аспирантуре. В 1983–1991-м работал преподавателем истории КПСС в Высшей партийной школе.

С 1992 года он являлся соучредителем фонда Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного. В 1999 году награжден орденом Дружбы.

С декабря 2001 года – великий командор ордена православных рыцарей Святого Гроба Господня. С 2002 года – член правления общественного фонда "Центр национальной славы России". В 2004–2005 годах – банкир. С 2005 года – помощник президента РЖД Владимира Якунина. С 19 января 2006 года – президент фонда Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного и председатель совета благотворительного фонда социальной помощи детям "Расправь крылья!".

Вот такие удивительные метаморфозы произошли в жизни коммуниста Щеблыгина, трансформировавшегося из специалиста по истории кровожадной КПСС и атеиста в смиренного христианина.

Подобные метаморфозы произошли не только со Щеблыгиным. В попечительский совет фонда Андрея Первозванного в разное время входили глава администрации президента РФ Сергей Иванов, экс-глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов, петербургский губернатор Георгий Полтавченко, экс-глава управделами президента РФ Владимир Кожин и вице-премьер Сергей Приходько.

Одно из мероприятий фонда – ежегодная доставка на Пасху благодатного огня из Иерусалима. Кроме того, в 2011 году фонд доставил в Россию с Афона пояс Богородицы, поклонится которому пришли сотни тысяч россиян в ряде городов страны, в том числе Путин. А в 2013 году фонд демонстрировал крест, доставленный в Россию со святой горы Афон, на котором по преданию был распят апостол Андрей Первозванный.

Предыдущая часть опубликована 22 июля. Следующая выйдет 5 августа.

Все опубликованные части книги Владимира Попова "Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ" можно прочитать здесь.

Теги: литература, Россия, Украина, РПЦ, СССР, Эстония, религия, Москва, церковь, Иерусалим, КГБ, Филипп Бобков, Александр Солженицын, мемуары, Андрей Сахаров, архиепископ, спецслужбы, МГУ, РСФСР, Владимир Якунин, Владимир Попов, записки бывшего подполковника КГБ
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