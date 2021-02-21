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"Яма стала еще глубже". Посол США в РФ прокомментировал отношения между странами

В числе случаев, когда США будут противодействовать властям РФ, американский посол в Москве Джон Салливан указал российскую агрессию против Украины.

Салливан заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона появились новые проблемы
Салливан заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона появились новые проблемы
Фото: ЕРА

Отношения между Соединенными Штатами и Россией за последние годы не стали лучше. Об этом посол США в РФ Джон Салливан заявил телеканалу "Настоящее время" в интервью, которое было опубликовано 18 февраля.

"В этих отношениях появились новые проблемы. ...Идет ли речь о деле [оппозиционера Алексея] Навального, или вмешательстве в выборы, или ситуации в Беларуси – это постоянные проблемы, которые так и не были решены. Так что ситуация не стала лучше", – сказал он.

Американский дипломат вспомнил, как бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон говорил, что его задача – взаимодействовать с российскими властями.

"Он встречался с президентом [РФ Владимиром] Путиным, министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым. Он говорил: "Мы в яме, мы вырыли себе глубокую яму, и нам нужно прекратить в нее зарываться". С 2017-го эта яма стала еще глубже, а за прошедший год добавилось еще несколько вещей, которые отрицательно влияют на наши отношения", – объяснил Салливан.

Он отметил, что есть сферы, в которых "сложились продуктивные взаимоотношения" Москвы и Вашингтона.

"Мы продолжим твердо стоять на своем и противодействовать властям России в случаях, когда наши интересы и ценности идут вразрез с действиями российского правительства. Например, в случае с уже долговременной проблемой Крыма, Украины или последних событий", – подчеркнул посол США в РФ.

Отношения США и РФ испортились после произошедших в 2014 году захвата Крыма и начала войны на Донбассе. В частности, Вашингтон ввел и периодически расширял санкции против физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии по отношению к Украине.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, санкции, оккупация, посол США, война в Украине, война на Донбассе, Рекс Тиллерсон, Джон Салливан, посол
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