В США поддержали санкции Украины против Медведчука и напомнили, что Вашингтон сделал это еще в 2014 году

Посольство США в Киеве отметило, что США в 2014 году ввели санкции за действия против Украины в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. В самой Украине Медведчук стал подсанкционным только в 2021 году.

Соединенные Штаты поддерживают введение Украиной санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом посольство США в Украине заявило 20 февраля в Facebook.

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Виктор Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", – говорится в сообщении.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения "репрессиями и уничтожением украинской демократии".

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

США ввели санкции против ряда лиц, в том числе Медведчука, 17 марта 2014 года.