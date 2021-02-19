Баканов: СНБО ввел санкции на основании материалов СБУ

СБУ ведет следствие, чтобы задокументировать весь механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину, сообщил глава ведомства Иван Баканов.

СБУ посоветовала расширить введенные ранее санкции в отношении владельцев авиакомпаний, самолеты которых летали в РФ, и дополнить санкционный перечень еще пятью компаниями Фото: president.gov.ua

Решение о введении санкций в отношении отдельных лиц основывается, в частности, на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины, заявил председатель СБУ Иван Баканов. Его комментарий к результатам сегодняшнего заседания СНБО опубликовала пресс-служба СБУ.

Баканов рассказал, что СБУ сейчас проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину.

"Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат – основу для сообщения подозрения представителям компании", – пояснил глава СБУ.

Кроме того, Служба безопасности Украины рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в Россию, и дополнить санкционный перечень еще пятью компаниями.

Баканов пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA предпринимают срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются изменить обслуживающие компании – то есть вводят других юрлиц.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение о введении санкций против 19 юридических и восьми физических лиц, включая главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко. Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление".

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания сообщил, что санкции введены по статье "финансирование терроризма". Расследование уголовного производства по ней ведет Служба безопасности Украины.

По данным ZN.UA, санкции против жены Марченко и гражданской жены нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Натальи Лавренюк ввели из-за того, что они являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. Предприятие обеспечивает нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей.