"Если кто-то у украинского народа что-то украл, он должен положить это на место". Данилов пообещал, что СНБО не остановится на введенных санкциях

Совет национальной безопасности и обороны Украины не остановится на введенных сегодня санкциях. Об этом на брифинге после заседания совета заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент "ГОРДОН".
На брифинге у него спросили, планировал ли СНБО вводить санкции против экс-нардепа, экс-главы КГГА Владимира Макеенко, а также почему именно сейчас украинская власть решилась на такой решительный шаг, как санкции против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, и последует ли за ним закрытие пророссийских партий.
Данилов в ответ пообещал, что "шаги украинской власти будут продолжаться".
"Мы считаем, что все, что происходило с 91-го года, – если кто-то у украинского народа, Украинского государства что-то украл, он должен положить это на место. И не имеет значения, прикрывается ли он депутатским мандатом, какой-то другой преференцией. Если государство Украина потеряло свои активы безосновательно, это будет пересматриваться и соответственные решения СНБО будут приниматься", – заявил он.
Планировались ли персональные санкции против Макеенко, Данилов не уточнил. Других упоминаний о нем на брифинге, посвященном результатам сегодняшнего заседания СНБО, не было.
Вечером 18 февраля экс-президент Украины Петр Порошенко заявил об официальной покупке у Макеенко телеканала "Прямий" "за большие деньги". Он мотивировал свой поступок возможным введением санкций и последующим закрытием канала. По данным Порошенко и СМИ, 19 февраля на заседании Совета национальной безопасности против Макеенко планировали ввести ограничения, которые коснулись бы и канала.
После объявления о сделке Порошенко обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Владимир Александрович, завтра на СНБО можете ввести санкции против "террориста" Порошенко", – заявил он и гарантировал соблюдение свободы слова и журналистских стандартов на канале.
Об "упорных слухах" о возможных санкциях против Макеенко писал народный депутат Александр Дубинский. Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган соглашалась, что так Порошенко пытается уберечь телеканал от закрытия.
Пресс-секретарь действующего главы государства Юлия Мендель заявила, что санкции против "Прямого" вводить не планировали.