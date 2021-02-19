"Если кто-то у украинского народа что-то украл, он должен положить это на место". Данилов пообещал, что СНБО не остановится на введенных санкциях

Секретарь СНБО Алексей Данилов не ответил на вопрос, планировались ли персональные санкции против бывшего собственника телеканала "Прямий" Владимира Макеенко, но пообещал, что СНБО продолжит отстаивать государственную собственность, вне зависимости от того, прикрывается оппонент "депутатским мандатом или какой-то другой преференцией".

Совет национальной безопасности и обороны Украины не остановится на введенных сегодня санкциях. Об этом на брифинге после заседания совета заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент "ГОРДОН".

На брифинге у него спросили, планировал ли СНБО вводить санкции против экс-нардепа, экс-главы КГГА Владимира Макеенко, а также почему именно сейчас украинская власть решилась на такой решительный шаг, как санкции против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, и последует ли за ним закрытие пророссийских партий.

Данилов в ответ пообещал, что "шаги украинской власти будут продолжаться".

"Мы считаем, что все, что происходило с 91-го года, – если кто-то у украинского народа, Украинского государства что-то украл, он должен положить это на место. И не имеет значения, прикрывается ли он депутатским мандатом, какой-то другой преференцией. Если государство Украина потеряло свои активы безосновательно, это будет пересматриваться и соответственные решения СНБО будут приниматься", – заявил он.

Планировались ли персональные санкции против Макеенко, Данилов не уточнил. Других упоминаний о нем на брифинге, посвященном результатам сегодняшнего заседания СНБО, не было.

Вечером 18 февраля экс-президент Украины Петр Порошенко заявил об официальной покупке у Макеенко телеканала "Прямий" "за большие деньги". Он мотивировал свой поступок возможным введением санкций и последующим закрытием канала. По данным Порошенко и СМИ, 19 февраля на заседании Совета национальной безопасности против Макеенко планировали ввести ограничения, которые коснулись бы и канала.

После объявления о сделке Порошенко обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Владимир Александрович, завтра на СНБО можете ввести санкции против "террориста" Порошенко", – заявил он и гарантировал соблюдение свободы слова и журналистских стандартов на канале.

Об "упорных слухах" о возможных санкциях против Макеенко писал народный депутат Александр Дубинский. Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган соглашалась, что так Порошенко пытается уберечь телеканал от закрытия.

Пресс-секретарь действующего главы государства Юлия Мендель заявила, что санкции против "Прямого" вводить не планировали.