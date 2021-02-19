"Это финансирование терроризма". Данилов объяснил, почему против Медведчука, его жены и еще шести человек ввели санкции

Санкции против народного депутата от "Опозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще шести человек ввели на три года, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Санкции вводятся на все имущество Медведчука (на фото слева), сказал Данилов Фото: oksana.marchenko.official / Instagram

Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще шести человек из-за вероятного финансирования ими терроризма.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал 19 февраля на брифинге после заседания Совета нацбезопасности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного производства по ч 5. ст. 258 [Уголовного кодекса Украины] – финансирование терроризма. Соответственно, по этой статье к Марченко, Медведчуку и всем перечисленным лицам применены санкции. Это финансирование терроризма. Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении Медведчука", – сказал он.

Данилов уточнил, что санкции коснутся акций телеканала "1+1", которыми владеет Марченко.

"[На все имущество] наложат арест. Они не имеют права его продавать, пользоваться им, закладывать его", – добавил Данилов.

По его словам, ограничения будут действовать три года.

СНБО на заседании 19 февраля ввел санкции против Медведчука, Марченко и еще шести человек, среди которых Наталья Лавренюк (ее называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака). Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление".

Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Козак приобрел ZIK летом 2019-го. Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.